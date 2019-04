Empresas deben “blindarse” ante amenazas sindicales

Las empresas del país deben estar alertas y prepararse para prevenir los conflictos laborales buscando que la relación con sus trabajadores sea óptima, adecuada, correcta y justa, señaló Amado Díaz Pérez, socio director del bufete Amado Díaz Pérez.

Refirió que no se trata de “chiflar” a los trabajadores simplemente buscar que haya justicia en la relación laboral, y que el trabajador esté contento con la empresa y con ello logras que no haya conflicto laboral, que fue lo que pasó recientemente en algunas empresas en Matamoros.

“No es posible que la autoridad permita un problema por una minoría, hubo pasividad de las autoridades en ese sentido”, expresó.

Al participar en el evento “Cambio Laboral Actual, Retos y Previsión”, organizado por el Despacho Elizondo Cantú, indicó que si la gente piensa, o razona, que no le puede fallar a la empresa porque ésta no le ha fallado a él, entonces el trabajador buscará evitar que la empresa tenga un problema o un paro, si siempre le ha cumplido, le paga bien y la gente está contenta.

Añadió que en Matamoros sí hubo un caldo de cultivo en algunas empresas, lo que provocó el conflicto laboral, pero no en todas, y al final algunas empresas optaron por cerrar y otras por reubicarse en otra ciudad o país y al final se perdieron más de 5 mil empleos.

“Algunas empresas adolecían de cierto tema de trato o incumplimientos y desgraciadamente fue como un virus que se propagó a otras empresas que no estaban tan mal y el incremento salarial fue un factor que complicó el tema por la cláusula del incremento automático”.

Comentó que Nuevo León tiene más de 21 años sin conflictos sindicales, sin embargo, advirtió que “nunca puedes decir que tienes garantizada la paz laboral porque hay que trabajarla todos los días”.

Refirió que es importante el convenio para el fortalecimiento de la paz laboral, que firmaron los sindicatos, la Secretaría de Economía y el Trabajo donde se establecieron compromisos y que se respete el estado de derecho.

“El gobierno adquirió el compromiso de no permitir que se realicen actos ilegales como los paros y los bloqueos, y esto debería replicarse en el país, Coahuila también lo hizo”.

Estos acuerdos ofrecen garantías, pero eso no implica que el gobierno garantiza o se compromete que no va a permitir actos ilegales, tampoco las empresas van a provocar una situación cómoda y no cumplir con lo que deben de cumplir tanto empresas, gobierno y sindicatos.