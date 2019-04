Empresarios de Tamaulipas piden a AMLO el cierre de la frontera sur

La llegada masiva de migrantes a México esta generando una crisis en el país, porque el problema ha rebasado la capacidad de las autoridades.

Christian Eduardo Pérez Cosío, Secretario Técnico de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, señalo que es necesario que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador realice acciones más enérgicas para detener a los migrantes que ingresan a México.

"De ser necesario cierre con apoyo de las fuerzas armadas la frontera sur de (Chiapas-Guatemala) para detener la oleada de gente que ingresa a México y que representa tanto para nuestro país como para Estados Unidos un severo problema".

Agregó "La permisibilidad y tibieza del Gobierno Federal hacia la migración de Centroamérica, pudieran ser el inicio de una nueva clase de violencia con el crecimiento o instalación de pandillas como “maras” o “m16”, ya que tenemos problemas propios de seguridad como para heredar y hacernos cargo de problemas de seguridad que por su naturaleza se dan en centro américa", dijo.

Agregó que los empresarios de Tamaulipas de la zona fronteriza con Estados Unidos son los más afectados, ya que por esta región finalizan su recorrido los migrantes, quedándose como población flotante con todos los riesgos que esto implica sociales, de salud y de seguridad, aseguró.

"Los empresarios de Tamaulipas no estamos de acuerdo que nuestro Presidente incentive o aliente la inmigración de centroamericanos o de habitantes de otros países del mundo, al grado de prometerles trabajo, ya que las condiciones económicas de México no dan para dar empleo a sus propios habitantes, menos alcanzarán para emplear mano de obra no calificada para insertarse en la planta laboral del país, por lo cual pedimos al ejecutivo deje de expresar que México les dará trabajo en el tren maya o cualquier otro proyecto".