Empresario ¿Cuánto cuesta no estar asesorado?

Fuente: Cortesía

El mundo empresarial tiene tantas aristas, que el Empresario requiere contar con asesores para diversos temas: cumplimiento fiscal, legal, laboral, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, calidad, tecnología y finanzas, solo por mencionar algunos.

El tema que nos involucra en esta columna es el referente al fiscal, una materia compleja en nuestro país, que no solo involucra el cumplimiento ante el SAT, sino también ante el IMSS, INFONAVIT y el estado.

Se puede caer en el error de creer que solo se trata de presentar unas declaraciones y pagar “algo” de impuestos, cuando la realidad es completamente diferente. Es tanto el uso de la tecnología que se ha venido implementando y que se ha inmiscuido en la tarea diaria de las empresas, que cada vez que se emite una factura, un recibo de pago, una nómina, es cuando se van determinando los cumplimientos fiscales y los montos de los impuestos.

Cada miembro de la empresa relacionada con actividades de facturación y ventas, cobranza, pagos, tesorería, almacenes, nóminas, deben estar plenamente capacitados en todas las variaciones que puede haber al emitir o recibir una factura electrónica, procesos de cancelaciones de estos documentos y su impacto en el área contable y fiscal, para que se apoye de manera correcta el cumplimiento de la empresa.

Con este alto sentido tecnológico la autoridad está aprovechando para realizar auditorías electrónicas, determinar discrepancias y realizar cobros a contribuyentes. El SAT desde hace un tiempo ha venido realizado invitaciones a cumplir de manera voluntaria mediante un esquema denominado “Revisiones Profundas”, donde a través de una reunión a la que citan al contribuyente, hacen gala de todo su poder informativo, mostrándole gráficas y estadísticas de la información de su negocio, y sobre todo, de las diferencias detectadas.

¿Cómo se sentiría usted si un tercero le dice “esto es lo que conozco de ti”? Muchos de los contribuyentes que asisten, normalmente los que no están asesorados o dudaban de que fuera real este esquema de información, salen “asustados” y con la promesa de revisar su situación y alinearse en el pago de diferencias, con actualizaciones y recargos.

Otro ejemplo de costo por no estar asesorado lo viví hace poco, cuando un contribuyente que presentaba una declaración complementaria en el sistema del SAT le sugería un monto por recargos, cuando en realidad no le aplicaban, ya que el monto pagado con la declaración normal había sido mayor. Si no se e hubiera indicado que esto no procedía, el contribuyente hubiera tenido un costo innecesario.

Los costos más comunes son los que ya conocemos, ocasionados por multas por incumplimientos.

En materia de Contabilidad administrativa existe un término al que le llamamos costos de prevención y se trata de todos aquellos esfuerzos que realiza la empresa por impulsar el negocio y evitar contingencias. Cuando en una empresa “todo esta bien” y “no pasa nada”, se corre el riesgo de suprimir estos esfuerzos porque se desconocen las consecuencias y se piensa que son innecesarios.

Pero definitivamente el costo mayor de no estar asesorado está en el desperdicio de energía en la empresa, por destinar esfuerzo a corregir, a cubrir y no a dirigirlo a lo que es objetivo principal: hacer crecer su negocio.

Lo invitamos a que en su empresa se apoye con Contadores Certificados afiliados al Instituto de Contador Públicos de Nuevo León (ICPNL), y a que en verdad atienda sus sugerencias; pues ellos le quieren ayudar a llevar a su negocio a un mejor nivel.

El autor es Vice Presidente de Relaciones y Difusión del ICPNL.

Opine usted: Difusion.vp@icpnl.org.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.