Empresa ‘gringa’ llega a Nuevo León; se prevé arriben 22 firmas más

Con una inversión de por lo menos 30 millones de dólares, la estadounidense Jabil, abrirá una planta en Nuevo León, donde producirá componentes electrónicos.

El proyecto se instalará en el municipio de Apodaca y generará tres mil empleados en los siguientes tres años. Para el arranque se crearon 200 puestos de trabajo.

Lo anterior forma parte de un proyecto de expansión de la compañía en México. La empresa ya tiene plantas en Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana.

La firma Provee componentes electrónicos para empresas como Siemens, Cisco, Tesla, Honeywell, Osram y GE.

Durante el anuncio de inversión, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón dijo que “vale la pena la persistencia, vale la pena la confianza, vale la pena la terquedad de seguir por ese camino, ésta es la solución para México, no es el asistencialismo, no es el utilizar los recursos públicos en lo que no se debe de utilizar, es seguir generando la condición de atraer inversión, porque eso termina con la pobreza, el empleo es fundamental para que la pobreza sea extinguida y creo que vamos por buen camino”.

Simon Wilcox, Director general de Jabil en Monterrey, destacó en entrevista que “estamos creciendo mucho, tenemos casi 22 mil empleos en México, y Nuevo León presenta una oportunidad por ser un estado industrial y no vamos a batallar en tener talento”.

Roberto Russildi, secretario de Economía y Trabajo del estado, dijo que para continuar atrayendo un mayor número de empresas a la entidad, hay que continuar ofreciendo mano de obra calificada, infraestructura y paz laboral, entre otras cosas.

“Sí esperamos, por la situación de los modelos económicos mundiales, un gran atractivo de México. Nosotros tenemos que tener situación laboral adecuada, personal capacitado, trámites y registros adecuados para las empresas”, destacó.

Mencionó que con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevén una oleada de empresas que querrán instalarse en la región, a fin de cumplir con las reglas de origen.

“El cambio en el T-MEC está haciendo que tengamos mucha actividad, que vengan muchas empresas. Están en este portafolio de análisis de trabajo traemos 160 empresas, entran unas y salen otras y seguimos recibiendo inversión”, aseguró.

Resaltó que para muestra de ello, ya se firmaron acuerdos de inversión con por lo menos 22 empresas que tienen planes de inversión en Nuevo León.