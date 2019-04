El verdadero Reto del Cambio Laboral en México

Fuente: Cortesía

Estimables lectores, la entrega pasada platicamos sobre el impacto en las empresas que implica el Plan Laboral del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un enfoque de Justicia Social y Democracia Sindical.

Este Plan se discute en el Congreso de la Unión y se espera que se publique a principios de mayo, así como su implementación para septiembre de este mismo año.

Mientras se llega el plazo, han sucedido algunos eventos que han presionado un cambio de cultura:

· Huelgas en algunas empresas de Matamoros. Donde ya se han perdido empleos.

· El surgimiento de nuevos Sindicatos. En este caso, la creación de la Confederación Internacional de Trabajadores de Napoleón Gomez Urrutia y otros.

· El Acercamiento Sindical. Como sucedió en Walmart donde agrupaciones sindicales existentes buscan aumentar su membresía.

· Una Presión Internacional. Recientemente, Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos (EU) afirmó que no votará por T-MEC hasta que México aplique la nueva ley laboral.

Entonces estimados lectores los invito a reflexionar si realmente estamos listos para la metamorfosis laboral y si sabemos cómo afrontar los retos que se avecinan; pues la evolución es inminente, y para todos, es por ello que los principales involucrados en este tema deben aprender a jugar un nuevo rol que será determinante para garantizar el éxito del Cambio de Cultura Laboral de acuerdo a lo siguiente:

· Sindicatos. Del acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se deriva la eliminación de la práctica de los Contratos de Protección; es decir ahora la Actividad Sindical será de verdad y se participará activamente con los trabajadores. Los Sindicatos buscarán aumentar sus afiliados mediante aspectos como: mejores salarios, mayores prestaciones, participación de utilidades y el cumplimiento irrestricto a la normatividad laboral, ya que muchas empresas tienen prácticas cuestionables en términos legales.

· Empresas. Ahora tendrán que aprender a lidiar con la posibilidad de contar con dos o más sindicatos. Entonces deben dejar su actitud reactiva ante los asuntos laborales y sindicales por una nueva visión preventiva; es decir concientizar a sus áreas de Recursos Humanos sobre la nueva situación y formarlos y capacitarlos para que se enfoquen en prácticas que privilegien las relaciones humanas para que el trato con la gente garantice una armonía sana entre Empresa, Trabajadores y Sindicato.

· Trabajadores. Ellos decidirán que Sindicato los represente y la intensidad de su vida sindical; es decir, se capacitarán en todo lo relacionado con este ente -el sindicato- y su visión, habrán de sumarse a la cultura laboral, buscando los beneficios sindicales y las cuotas.

· Gobierno. De la política del nuevo Gobierno las autoridades laborales deberán estar en la línea para mejorar las condiciones en este sector en pro de los trabajadores e incluso lo fomentarán con una participación más activa.

Amigos lectores, empresarios, legisladores, líderes sindicales, autoridades del sector laboral, Señor Presidente de la República (AMLO) y trabajadores en general, el Verdadero Reto del Cambio Laboral no es la Cultura Organizacional, sino la gran responsabilidad que está en nuestra manos para que esta Reforma Laboral sea de gran beneficio para nuestro querido México. No podemos permitir que esta Reforma Laboral signifique regresar a la época de la inestabilidad plagada de conflictos, desempleos y crisis. Para lograrlo; en nuestra firma Despacho Elizondo Cantú, estamos listos para asesorar a las Empresas y Sindicatos, acompañándolos en este proceso de Cambio, tal y como lo vimos el pasado 3 de abril en el evento “Cambio Laboral Actual: Retos y Previsión” donde más de 200 personas nos pusimos al día sobre el Cambio de Época Laboral, para el cual no hay boleto de regreso. Nos vemos en la próxima entrega para seguir hablando de Negocios.

El autor es Socio de Innovación y Rentabilidad del Despacho Elizondo Cantú, S.C.

