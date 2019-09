El Secreto de Ganar en los Negocios

Fuente: Cortesía

Apreciado lector, como sabemos los negocios se hicieron para ganar, pero en la realidad nos encontramos que otros no obtienen realmente lo que desean o incluso gran cantidad de ellos obtienen pérdidas.

Nuevo León siempre se ha distinguido por ser una zona empresarial, de emprendimientos, y de acuerdo con datos COPARMEX es el tercer estado con mayor número de empresas, de las cuales el 98 por ciento son micro, pequeñas y medianas; que al no poder generar utilidades y un flujo de efectivo necesario para su operación, pues muchas de ellas terminan por desaparecer en uno o dos años.

Hace algunos días, específicamente del 21 al 23 de agosto, aquí en Monterrey, se llevó a cabo la EXPOPYME 2019, en el recinto de CINTERMEX organizada por CAINTRA, y ahí se ofrecieron créditos como una alternativa para el flujo de efectivo de operación para las empresas; sin embargo, considero que el problema de raíz en los negocios es que algunas empresas no son capaces de generar utilidades, aún y con financiamientos, por lo que seguirán teniendo dificultades pues una premisa en Finanzas es que solo con ganancias se pagan los préstamos; entonces el cuestionamiento que surge es:

¿Cuál es el secreto para ganar en los negocios?

Hace unos meses mi mentor en Finanzas, el Contador Público José Luis Elizondo Cantú, me obsequió el libro “Profit First” de Mike Michalowicz que recientemente acabo de leer; el autor es un gurú en el tema, y además es un emprendedor y ex analista financiero de The Wall Street Journal, pero además es creador de un modelo de negocio que le asegura obtener ganancias de todas tus ventas y generar rentabilidad para su negocio desde su primer depósito, por medio de un conjunto de pasos que le llevarán a dejar atrás un ente simplemente generador de ventas por otro que efectivamente sea creador de ganancias.

Este libro nos muestra una manera diferente de administrar nuestro negocio, resguardando las ganancias desde que cobramos a los clientes por nuestros productos y/o servicios, brindando la oportunidad de hacer un análisis de los gastos que son innecesarios para las operaciones, en donde al ver que podemos ahorrar, buscaremos nuevas maneras de optimizar los recursos de nuestra organización, por supuesto con la menor cantidad de gastos; por lo que llevando a cabo esta pequeña acción podremos administrar de manera más eficiente los recursos monetarios que nos quedan, después de separar primero nuestra utilidad.

La innovación es uno de los aliados más poderosos cuando se trata de rentabilidad, sobre todo al estar en un mundo de negocios globalizado que se encuentra en constante cambio y con una competencia infinita, donde día con día debemos buscar nuevas mejoras y adiciones entre otras, para lograr que nuestro producto/servicio tenga un diferenciador de la competencia; sin embargo la innovación no debe darse solo en el producto/servicio, puede ser también en su modelo de negocio, servicio al cliente o cultura organizacional.

Lo mejor de esta metodología, aparte de que ya no es un secreto, es que existe una red de Profesionales Certificados expertos en Profit First que pueden apoyarle a entender de una manera mucho más sencilla todo el proceso para implementarlo en su negocio, actualmente si bien no es un modelo de gestión muy común en México; en nuestra firma se está asesorando con esta metodología, buscando con eso contribuir a aumentar la rentabilidad de negocios de los clientes.

Agradezco su atención.

La autora es Contador Público y Coordinadora de Comunicación y Medios del Despacho Elizondo Cantú.

Opine usted: gmartinez@elizondocantu.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.