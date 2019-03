El precio de la fama

Fuente: Cortesía

Al viernes 8 de marzo de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores había mostrado su peor desempeño en 20 años, al acumular 10 días consecutivos a la baja con una disminución de dos mil 194 puntos, para ubicarse en las 41 mil 545 unidades. La semana siguiente, del 11 al 15 de marzo, tampoco es que le haya ido bien con tres días de alza y los demás a la baja, cerrando en 42 mil 210 unidades. Vale la pena poner en perspectiva ese dato, no porque uno sea o no inversionista -que al que tiene AFORE esto le interesa-, sino más bien lo que nos está diciendo este dato a nivel macroeconómico.

El IPC es el principal indicador del comportamiento de los precios de las acciones, es decir, es una muestra representativa compuesta por 35 acciones que mide “El Mercado” o “San Mercado” para los iniciados. La permanencia de las acciones en el índice se revisa periódicamente y es todo un tema, a tal grado que hasta hace unos pocos años, había que tener dos cálculos. Pero esa es harina de otro costal.

El IPC es de tipo ponderado por valor de capitalización, ya que multiplica el precio de cada acción por el número de acciones en circulación al alcance del público. Hace unos pocos años, a nivel mundial, se decidió que no se tomarían en cuenta las acciones en manos de los institucionales, fideicomisos, etc. ya que normalmente siguen una filosofía de comprar y mantener (BAH: Buy and Hold) por períodos largos de tiempo.

El IPC cambia (se recalcula) básicamente cada vez que hay una operación (un hecho en el argot bursátil) que cambia el precio, ya que se pueden llevar a cabo operaciones al precio anterior y por tanto no cambiaría el valor del índice. Nos podemos dar cuenta cuando se comenta el número de acciones a la alza, a la baja y sin cambio.

Esencialmente el cambio en el IPC es el valor de capitalización “más actual”, entre el anterior, multiplicándose por el valor del IPC anterior. Si es mayor, “la bolsa subió”, si es menor “la bolsa bajó”.

Pero, ¿Cómo es que se llega al precio al que se efectúan las operaciones? Es el resultado de la oferta y demanda, sería la respuesta corta, porque es muy difícil sino imposible encontrar una fórmula mágica que nos arroje lo que va a pasar con el siguiente precio. La última tendencia (aunque ya tiene su tiempo) es lo que se conoce como algrothmic trading: decenas o centenas de operaciones por segundo que responden a las indicaciones de algún algoritmo en automático.

En la siguiente escala de tiempo de decisión se ubicaría el análisis técnico, que considera que no hace falta mayor información sobre la empresa que las tendencias que siguen los precios y que se pueden visualizar en las gráficas de precios, volumen, promedios móviles, etc.

Podemos considerar que cuando se piensa en el largo plazo se llevaría a cabo el análisis fundamental por el que analistas de casas de bolsa revisan la información fundamental de las empresas, como lo es la parte contable histórica, así como proyecciones hacia futuro. Esto último se convierte en la parte más importante, ya que una vez que se proyectan los flujos futuros, se descuentan a valor presente, a una tasa apropiada que refleje el riesgo. Esto se conoce como Flujo de Efectivo Descontado.

He ahí el tema: se están descontando flujos estimados, claro, pero por personas muy preparados técnicamente. Desde luego que no son infalibles, y hay mucho alrededor, pero lo que implícitamente está diciendo “El Mercado” es que no tiene muchas esperanzas en el “de aquí Pa’ delante”.

Esto contrasta con prácticamente todas las encuestas que marcan una aprobación presidencial que no sé a ciencia cierta desde hace cuando no se presentaba, si es que alguna vez se tuvieron esos niveles, aunado a la gran confianza del consumidor que se ha reportado recientemente (aunque dicho sea de paso, no se ha reflejado en el consumo). El tiempo dirá si el precio de la fama logra generar empleo o no, pero estos contrastes pintan como para echarle una buena analizada en unos años.

