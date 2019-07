Fuente: Cortesía

Esta semana se presentó el Plan de Negocios de Pemex. Si bien en el mismo se detallan estrategias importantes a seguir, sobre todo las relacionadas a incrementar la producción de crudo (que ha estado cayendo en los últimos años), deja mucho que desear. En particular por tres puntos clave.

El primer punto está relacionado con la migración de las farm-outs de Pemex a contratos de servicios. Estos últimos ya se aplicaban antes de la Reforma Energética y no atraían a muchas empresas ya que no se comparte la utilidad ni el riesgo. La realidad es que sin inversión privada será muy difícil en el entorno actual que se puedan cumplir las metas de inversión sin perjudicar a las finanzas públicas del país. Aquí me ligo con el segundo punto.

El Plan de Negocios de Pemex involucra una gran cantidad de recursos del gobierno federal hacia la empresa productiva del estado. El gobierno está experimentando una disminución en la recaudación tributaria y lo está compensando con recortes fuertes al gasto público. Resalta el fuerte ajuste a sectores como el educativo y de salud que se transferirán al sector energético. Si la producción de crudo no llega a los niveles estimados, el gobierno tendrá presiones fiscales muy fuertes en el futuro.

El tercer punto está relacionado con la construcción de la refinería Dos Bocas. Varios institutos ya han expresado su preocupación sobre la viabilidad financiera y técnica del mismo. Es mucho más barato refinar en los Estados Unidos que construir y comenzar a refinar en el país. Por ello, al inyectar recursos en este proyecto se estima que se generen pérdidas. Éstos debieran ser destinados hacia la extracción y exportación de petróleo.

Por último, las grandes petroleras del mundo están comenzando a invertir en energías renovables. Los precios de las mismas tenderán a la baja y desplazarán a los combustibles fósiles en un futuro no muy lejano. Me hubiera gustado ver que parte del presupuesto de Pemex se enfocará a migrar hacia este tipo de energías limpias, sobre todo en un entorno donde el cambio climático es el principal riesgo para la humanidad en el futuro.

¿Qué esperar hacia adelante? Es muy probable que las calificadoras reaccionen de manera adversa a este plan. El día clave este mes es el 31 de julio donde no sólo se presentan los resultados del segundo trimestre de la petrolera, sino que el INEGI publica el PIB del segundo trimestre del año, donde probablemente se confirme una recesión técnica.

