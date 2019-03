“El papá de medina aún no la libra

Aunque dice sentirse frustrado, pues considera que su trabajo no quedó en buenas manos, el exsubprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, afirma que el combate contra la corrupción que él inicio en Nuevo León no representó una simulación, y que tampoco es un fracaso.

En entrevista para El Financiero, Canales afirma que dentro de las 24 carpetas abiertas que ahora están en manos de la nueva Fiscalía autónoma, está la de Humberto Medina Ainslie, padre del ex gobernador Rodrigo Medina, y a quien se le investigó por un presunto enriquecimiento ilícito.

Hay una investigación en contra de Medina Ainslie que quedó abierta, y según Canales, lista para ser presentada ante una audiencia de juicio oral. Aunque esto dependerá de la nueva Fiscalía

¿Cuántas carpetas quedan pendientes?

Son 24 carpetas abiertas y 15 juicios penales iniciados. Pero lo significativo es que se trabajaron en 250 investigaciones desde hace un año, de esas, ya quedaron bajo la responsabilidad de la nueva Fiscalía, y entiendo que es muy poco las carpetas que ellos han judicializado.

Es por eso que digo que, en base a resultados, yo no veo en esta nueva Fiscalía el ánimo persecutorio necesario para poder llevar a tribunales a quienes desfalcaron los impuestos nuestros.

¿Entre esas 24 hay una sobre Humberto Medina?

 La carpeta de Humberto Medina la dejamos abierta, aún no la libra, y no solo está abierta la carpeta, sino que estuvimos a punto de poderla presentar ante la audiencia del juicio oral.

¿Qué pendientes deja?

Estos son procesos muy largos que no han acabado, no es que yo los haya dejado inconclusos, si no que me quitaron la responsabilidad y ya no los puedo concluir.

El Poder Judicial, que es el que dicta la sentencia o la inocencia, no es favorable para el combate a la corrupción. El Poder Judicial no quiere combatir este tema. Ellos no traen la voluntad de castigar a los corruptos.

¿Qué le diría a quienes piensan que su trabajo fue simulación y un fracaso?

El sistema en México no es favorable para tener juicios eficientes y rápidos para meter a la cárcel a los culpables. Se requieren de modificaciones importantes en la estructura legal del país.

El amparo, el secreto bancario, el embudo que significa la PGR, son claros obstáculos para llevar un juicio aceleradamente.

¿Valió la pena todo el trabajo que hizo en tres años?

Es frustrante la manera en la que salgo, porque lo que se había empezado ahora ya no tiene el mismo impulso.

El Fiscal de hoy fue designado por el Congreso de Nuevo León, el cual está dominado por dos partidos, los que han controlado la vida política de la entidad. Estos partidos son el PAN y el PRI, y estos son los menos interesados en que se castigue a sus miembros por actos de corrupción.