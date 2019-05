El Contador Público como agente de cambio

Fuente: Cortesía

Estimado lector, es un gusto volver a saludarle, en esta ocasión hablaremos en referencia a la conmemoración del día del Contador Público, que sucedió el sábado pasado, y el cual se celebra desde 1907, cuando un 25 de Mayo, Fernando Diez Barroso recibió el título de Contador de Comercio, lo que se considera el inicio de la profesión de Contador Público en México. No obstante el 20 de diciembre de 1925, la Secretaría de Educación Pública (SEP) revalidó el grado obtenido por Don Fernando al otorgarle el primer título de Contador Público.

Y desde ese entonces a la fecha, el Contador Público ha fungido como agente de cambio en diversas áreas de nuestra sociedad, destacando las siguientes:

Globalización

En un mundo sin fronteras, gobernado por la tecnología y la inteligencia artificial, que sustituyen un sin fin de actividades diariamente, podríamos llegar a pensar que ya no será necesaria la participación de los contadores en las organizaciones, sin embargo ahora deben desempeñar actividades que de acuerdo a la información que los sistemas contables nos arrojen, será él quien deba analizar e interpretar la información para que la toma de decisiones sea óptima y genere beneficios para los usuarios.

Sociedad

En el ámbito social, es el intermediario entre la recaudación de las Autoridades y los contribuyentes, siendo su papel de gran impacto para toda la sociedad, ya que son ellos quienes determinan el cálculo de los impuestos que cada contribuyente deberá aportar, ya que si no se llevara a cabo esta labor, no se recaudaría nada para el gobierno y por consecuencia no existirían recursos para hospitales públicos, vialidades y transporte.

Educación

Como catedrático su papel es brindar a los futuros contadores todos sus conocimientos, ideas, habilidades y enseñanzas que a lo largo de la experiencia ha ido forjando, dado que ellos son la base de un papel clave en beneficio del interés público y del desarrollo económico a nivel nacional e internacional, y no solo para formarlos como contadores sino también para contagiarlos de la pasión y el orgullo que tiene desempeñar esta profesión.

Ética

El Contador Público como promotor de civilidad debe respetar las leyes y cumplir con el deber ciudadano. En esta profesión recae la responsabilidad de actividades económicas y de dar fe al cumplimientos de las normas que posee la información con la que se tomarán decisiones, de la misma manera debe fomentar la ética en todos los aspectos de su vida, pues es quien juega el rol de impedir que se cometa corrupción, y esto se logra desempeñando su profesión con ética y reconociendo que sus acciones generan un impacto de manera directa a los usuarios de la información financiera, así como a la sociedad.

Estimado lector, espero que estas ideas ayuden a conocer el verdadero impacto que tiene la labor de un Contador Público; así mismo, aprovecho la ocasión para invitarle a que se unas a esta celebración y que valoremos a todos los contadores de México que día a día contribuyen a formar un mejor país.

Me despido haciendo una mención especial para el C.P.C José Luis Elizondo Cantú por sus más de 45 años de trayectoria en la Contaduría Pública, destacando como asesor de negocios, maestro y autor del libro “Tributo a los legados azul y blanco de Fray Luca Pacioli”, el cual en mi opinión está revolucionando la contabilidad.

La autora es Coordinadora de Comunicación y Medios del Despacho Elizondo Cantú

Opine usted: gmartinez@elizondocantu.mx

