El Ambiente Laboral de la mano de la Mejora Operacional

En la actualidad toda la industria está volteando a ver al Recurso más importante, “la gente “, la vieja fórmula eran los resultados a costa de la gente, la nueva fórmula en organizaciones de clase mundial son los resultados a través de la gente.

Lo anterior implica un mayor reto para las organizaciones ya que los mueve a cambiar su cultura, y por ende el ambiente laboral, aquellas empresas que están retando su cultura y la están moviendo, más a un enfoque humano donde se privilegia a la persona, sus necesidades y se generan entornos donde se puedan desarrollar, son las empresas que están logrando su crecimiento y estabilidad.

Aquí el Modelo de Shingo postula que resultados Ideales o esperados requieren de Comportamientos ideales esto se traduce a las organizaciones en una ruta clara de mejora, ya que si buscas regenerar tus resultados necesitas que toda tu fuerza laboral tenga comportamientos de excelencia, y estos solo se logran cuando en las organizaciones tienen impulsores de respeto y liderazgo en sus mandos donde a la gente de operación se le escucha, se le ayuda, se le retroalimenta, y lo principal se le alinea desde la alta dirección hasta la operación en el piso de producción.

Los ambientes laborales donde se tienen sistemas que impulsan comportamientos de excelencia y dan como resultado empresas exitosas que se consideran de clase mundial por los resultados positivos que generan, de aquí el gran reto a las organizaciones en general de cualquier giro de implementar sistemas basados en principios y valores que toquen a la gente sus creencias, vivencias, y por ende sus compartimentos, esto solo se logra con programas de mejora continua donde las organizaciones buscan constantemente está práctica para sus procesos.

Algunos ejemplos de estas empresas con estos métodos son FEMSA, CEMEX, ALFA y Vitro entre otras empresas de Monterrey, y como ya se ha comentado aquí, esto no a través del Métrico sino a través de un despliegue claro de la visión, misión y valores de la organización donde los altos mandos y sus mandos medios tengan comportamientos de liderazgo que permitan que la gente que se desarrolló, partícipe, alce la mano y a su vez auto regulen sus oportunidades.

Esta fórmula te lleva a generar una cultura de excelencia y por ende a resultados de excelencia. Un ambiente de trabajo es el resultado de la cultura de la organización y la cultura de la organización impulsa los resultados. Organizaciones que han retado su status Quo y se están moviendo al nuevo paradigma, de llegar al resultado no a través de la gente si no por los comportamientos de su gente, son las empresas donde la fuerza laboral no rota y son promotores de sus empresas, el reto de las éstas es ser conscientes del tipo de cultura que tienen y generar mecanismos que los lleven al tipo de cultura organizacional que define.

Index Nuevo León, por la vía del comité de mejora Continua tiene el compromiso con sus socios de ser un aliado que te ayude a identificar y lograr tu cambio a una cultura de excelencia operacional que logre y exceda los resultados esperados en tu organización.

El autor es Asesor del Comité de Mejora Continua en Index Nuevo León.

