Eduardo Valenti: Celebra con ERIAC la pasión por el talento

Fuente: Cortesía

Los aniversarios, en cualquier ámbito, son motivo de celebración. Sin embargo, representan mucho más que la perseverancia o la supervivencia, deben de valorarse a la luz del aprendizaje obtenido, las experiencias disfrutadas, los logros alcanzados y también, por qué no, de lo que aún queda por recorrer o mejorar.

En ERIAC Capital Humano iniciaremos el 15 de marzo la celebración del aniversario número 56 de nuestra asociación. Y alrededor de esas mismas fechas, los mexicanos estaremos recordando que habrá pasado ya un año desde que inició la contingencia sanitaria y con ella la llegada de nuevas formas de continuar con nuestros proyectos comunes, pero a la distancia.

Sin lugar a dudas, el último año nos ha traído momentos dolorosos por las pérdidas humanas que, ya sean muy cercanas o no tanto, nos llenan de nostalgia y de ganas de abrazar a los que ya no están y a los que aún nos acompañan. Por otra parte, estos 12 meses también nos han llevado a la reflexión y me atrevo a decir que hemos aprendido mucho en términos profesionales y personales.

Para ERIAC Capital Humano, un nuevo aniversario nos hace sentirnos agradecidos con la activa participación de nuestros socios, la cual nos permite seguir sumando y colaborando con las comunidades en las que tenemos presencia. Nos sentimos muy orgullosos del impacto positivo de nuestros contenidos y propuestas. Estamos seguros que cada paso que damos deja una huella más profunda en nuestro compromiso por promover la profesionalización y el desarrollo de las funciones de Recursos Humanos.

Al reflexionar sobre el ciclo que estamos cerrando, me emociona constatar que hemos aprovechado todas las ventajas que la tecnología nos ofrece para mantenernos unidos. La imposibilidad de vernos sin una pantalla de por medio no nos ha detenido, al contrario, nos ha retado a seguir encontrando maneras cada vez más atractivas y dinámicas de compartir puntos de vista, conocimiento y experiencias.

Por otro lado, las condiciones económicas y laborales en México, producto de la Reforma Laboral aprobada en 2019 y a la que se le han sumado modificaciones durante 2020 y de las que quizás se sigan añadiendo más, privilegian la necesidad de estar bien informados, así como de ampliar la visión y las opciones para adaptarse a las nuevas legislaciones.

Ante este panorama estoy seguro que las actividades que tenemos propuestas durante 2021 para nuestros socios, así como para quienes nos acompañarán en solo algunos de nuestros eventos, serán como siempre de gran riqueza.

Por un lado, contamos con reconocidos ponentes de amplia trayectoria que compartirán en webinars, máster webinars y juntas mensuales, temas que son tendencia a nivel nacional e internacional. Además, la conexión en tiempo real permitirá hacer preguntas que amplíen y profundicen la información compartida.

Para aspectos más específicos, todos ellos clave para el fortalecimiento de las estrategias de Recursos Humanos, tenemos más de ocho programas especiales de desarrollo que incluyen, diplomados, talleres y máster clases, en precio regular para todo público y con descuento especial para que nuestros socios aprovechen todos los beneficios de su membresía.

De manera similar a 2020, ya estamos confirmando a los invitados para mantener nuestro Summit Laboral y Foro ERIAC Live como los eventos de talla internacional que les caracteriza. Y en forma paralela, para nuestros socios, mantenemos a su disposición herramientas que les ofrecen una mejor visión de las condiciones sociales, económicas, políticas y, en general, laborales de todo el país. Como ejemplo bastan nombrar los resultados de las más de 10 encuestas de alto impacto que tenemos programadas y el fácil acceso al directorio de todos nuestros socios.

Y para seguir en comunicación y bien conectados, otro de nuestros ejes de trabajo, tenemos programado, en este mes, nuestra primera Network Night virtual, la cual esperamos sea un éxito entre nuestros socios y que se agregue a las muchas actividades con las que estaremos celebrando 56 años de nuestra pasión por el talento.

La innovación y versatilidad para la planeación y organización de estas iniciativas son gracias a los comités de trabajo de ERIAC, los cuales son conformados por los mismos Socios; el Comité de Propósito, impulsará de manera significativa ya que este año será el responsable de dirigir una transformación que marcará de forma importante el camino para los siguientes años y así posicionar a ERIAC como la Asociación de vanguardia en el mundo del Capital Humano en México.

Eduardo Valenti, Vicepresidente de Recursos Humanos en The Home Depot México y Presidente de ERIAC Capital Humano.

Opine usted: editorial@eriac.com.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.