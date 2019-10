Eduardo P. Valdés: ¿Qué es realmente la transformación digital?

Fuente: cortesía

El “Futuro del Trabajo” es sin duda un tema de tendencia. Al realizar una búsqueda en Inglés se obtienen cerca de cuatro mil 480 millones de resultados; hoy este término ha dejado de ser válido, ya que el futuro es un presente, transformando la forma de hacer negocio en cambios tan sonados como la historia de Netflix y Blockbuster. Llevar a cabo procesos disruptivos como este no es tarea fácil.

El autor Michael Gale menciona que únicamente el 20 por ciento de las organizaciones ejecutan la Transformación Digital de forma correcta, pero aquellas que lo logran, duplican el valor de su marca. A su vez, nuestras organizaciones están siendo amenazadas por empresas de nueva creación. Según CBInsights hay más de 60 “startups” que están revolucionando el segmento de los electrodomésticos buscando hacer el hogar más inteligente, seguro, saludable y con un mejor ambiente. Para empresas como Whirlpool, esto representa un gran reto para mantenerse en la preferencia del consumidor. Por último, es sabido que el Talento requerido para liderar y ejecutar la transformación es escaso pero con una alta demanda, lo que dificulta significativamente la atracción, contratación, fidelización y retención.

Las organizaciones hacen frente a estos retos, al evolucionar a un enfoque centrado al Consumidor. Hoy en Whirlpool el cliente es nuestro “Jefe”, de acuerdo con Juan Carlos Puente presidente de Latinoamerica Norte, cambiamos la forma en la que hacemos nuestro marketing y la manera en la que llegamos al consumidor para ser más relevantes en su decisión de compra. La premisa básica para lograrlo es reconocer que una experiencia valiosa del cliente, es el resultado de un preocupación genuina por la experiencia del empleado; Richard Branson CEO de Virgin expresa que los clientes no son primero, los empleados son lo primero. Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes.

Hoy las empresas buscan generar valor para el cliente a través de equipos multifuncionales autodirigidos que operan en pequeños ciclos iterativos, en los cuales se permite innovar, equivocarse y aprender con miras a entregar un producto funcional. Hoy a nivel Latinoamérica estamos operando con más de 10 equipos de este tipo, denominados SQUADS que utilizan la metodología “Agile” (SCRUM).

La gestión del cambio es esencial para que la transformación sea un proceso de adopción planeado. Al iniciar esta aventura, aprendimos de mejores prácticas y de consultorías internacionales, que nadie puede liderar lo que no conoce; reconocimos que son los empleados quienes se tienen que adueñar de su aprendizaje y es a través de “Learners above the line” que proveemos los medios para que puedan lograrlo, por ejemplo nuestra Academia Digital en vinculación con grandes instituciones educativas.

Ahora sí, ¿qué es realmente la Transformación Digital? Satya Nadella CEO de Microsoft dice “He llegado a comprender que mi trabajo principal es evolucionar nuestra cultura para que cien mil mentes puedan moldear mejor nuestro futuro.” Por lo tanto la Transformación Digital es igual a Cambio Cultural, en donde el desempeño del empleado es potenciado por la tecnología agregando valor a los clientes y contribuir a su vez a un mundo mejor.

El Autor es HR Sr. Manager para Whirlpool Latinoamerica Norte con 15 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de Talento, Cultura, Aprendizaje y Sustentabilidad, asímismo Eduardo es Socio de ERIAC Capital Humano.

