Eduardo García Luna: Protección de la misión médica; ¿somos capaces?

Tener lo necesario para trabajar es fundamental para entregar buenas cuentas, y más si se trata de la salud y de vidas humanas.

Recientemente, un amigo médico me comentó su sentimiento de frustración e impotencia porque, al momento de estar en terapia intensiva al cuidado de pacientes graves –lamentablemente, con más frecuencia de lo que nos gustaría–, es imposible disponer en la farmacia del hospital de un medicamento como la dexametasona, que modera la reacción defensiva desmesurada que el organismo del paciente puede tener ante la infección.

Esta anécdota me hace pensar que en medicina existe un principio: “lo primero, es no hacer daño”. Pero igualmente debemos considerar que el Derecho Internacional Humanitario presenta el concepto de Misión Médica que es una forma general de llamar a los servicios de salud, y que tiene su principal aplicación en conflictos armados, pero que bien podemos extrapolar a situaciones médicas complejas.

El concepto se basa en los Convenios de Ginebra y los Protocolos anexos que describen la conducta que deben de seguir las partes involucradas ante la población, los enfermos y heridos, así como frente a los recursos y medios para la atención de la salud de las personas. Como decía, si estos convenios aplican a situaciones bélicas, algunos de sus conceptos aplican también al manejo de situaciones médicas complejas, no necesariamente bélicas, como la que enfrentamos en esta pandemia.

La protección a la misión médica y salvaguardarla

La protección a la misión médica requiere comprender que los actores en situaciones complejas deben siempre respetar a la población, a quienes integran los equipos de salud y a los componentes de estos; más aún, deben protegerlos.

Si tratamos de expresarlo de otra manera, la misión médica se representa por cuatro ejes fundamentales. El primero es el personal de salud o sanitario, es decir, todo aquel que colabora en la prestación de servicios. El segundo eje son los pacientes o afectados por la situación compleja. El tercero es la infraestructura sanitaria requerida, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Finalmente, el cuarto eje son los medios de transporte, servicios de abastecimiento y los insumos mismos, ya sean medios de protección personal como de cualquier tipo, incluyendo la dexametasona a la que se refería mi amigo médico.

Un paciente con un familiar enfermo por COVID-19, “Luis”, me llamó hace algunas semanas pidiéndome orientación para conseguir acceso a un hospital público, ya que no había disponibilidad inmediata para este tipo de enfermos en hospitales de su lugar de origen. Y no es que faltaran camas COVID, más bien estaba limitada la capacidad de terapia intensiva en ese momento.

La pandemia que enfrentamos nos ha forzado a ver realidades que antes desdeñábamos, pero que en este momento se vuelven relevantes. La capacidad de cada entidad federativa para enfrentar la contingencia es diferente, pero en el proceso ha habido factores de riesgo a la integridad de lo que hemos mencionado como Misión Médica. Si bien referí ejemplos de abastecimiento y disponibilidad de infraestructura, también ha existido insuficiencia de personal sanitario en todos sus tipos y el apropiado resguardo y protección al mismo.

Nuestro estado no es la excepción. La explicación a este fenómeno es diversa, pues va desde limitaciones presupuestales y rezagos en procesos de contratación, así como una inapropiada distribución del personal de salud entre zonas urbanas y rurales o entre los diversos estados de la República. Las capacidades resolutivas en el sitio varían; no es lo mismo la zona carbonífera de Coahuila que la región del Villa de Aguayo en Tamaulipas, o la zona metropolitana de Monterrey.

El desgaste del personal ha sido severo, especialmente en los momentos de alta incidencia, provocando fatiga excesiva y bajas por contagio del personal de salud, lo que nos colocó entre los países con más altos índices de afectación a este grupo, como lo refieren publicaciones de la Organización Mundial de la Salud o la revista científica Lancet, la cual señala que al 3 de septiembre de este año mil 320 trabajadores mexicanos de salud habían fallecido, según datos de Amnistía Internacional; pero la cifra ha aumentado desde entonces.

El tener enfermos y muertes de miembros del equipo sanitario disminuyó el recurso disponible para atender a la comunidad y paralelamente lleva a un mayor requerimiento de camas, ya que las ocupadas por estos pudieran ser usadas por la población afectada.

Otros componentes adversos para el personal de salud son el acoso, agresión y hostigamiento, verbal, psicológico, físico e incluso laboral, ante la impotencia de familiares y administradores frente al fenómeno que enfrentamos. La cultura de las comunidades y la desinformación sobre el fenómeno generaron supuestos erróneos, falsas creencias y animadversión o polarizaciones indebidas, incluso pensamientos míticos y fantasiosos.

Recordemos las agresiones al grupo de voluntarios de Nuevo León que acudieron a la Ciudad de México o la historia contada por “Lupita”, enfermera de un gran hospital en Monterrey, quien fue amedrentada por familiares de un paciente recién fallecido ante la incredulidad de lo que “un virus pudiera hacer”.

Las agresiones al personal sanitario son múltiples, pues hemos confrontado, al igual que en otros países, escepticismo sobre el fenómeno y su origen, así como información falsa.

Por ello, vuelvo a las dos ideas iniciales. Lo primero es “no hacer daño” por acción, omisión, negligencia o ignorancia. El segundo “la misión médica”, en donde el personal sanitario, así como las cadenas de abastecimiento y la infraestructura los hemos visto comprometido y no protegido, arriesgando con ello a las comunidades en la que vivimos.

Se ve necesario replantearnos las necesidades de desarrollo, lo que va más allá de instalaciones; involucra distribución apropiada de insumos y de recursos humanos sanitarios; va a la capacidad de arraigar al personal en el lugar donde son necesarios.

No esperemos un rebrote para volver a caer en la cuenta de deficiencias y errores ya conocidos; corrijamos desde ahora, sin polarizaciones, y protegiendo la misión médica para no hacer ni hacernos daño en el futuro.

El autor es Vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey, realizó estudios en Humanidades y Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Médico en la Universidad de Monterrey (UDEM), maestría de Administración y Planeación de Sistemas de Salud en la Universidad estatal de Pensilvania, maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey y Doctorado en la Universidad de Pensilvania. Consejero de diversas instituciones de salud a nivel nacional e internacional ha publicado en diversos campos relacionados a salud y educación superior. Se ha desempeñado como docente, consultor y director de hospitales. Fue presidente de los clústers de Hospitales de Monterrey y del de Biotecnología. Actualmente es Vicepresidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM).

