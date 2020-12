Eduardo García Luna: ¿Por qué dejamos de ver lo evidente cuando ello nos pone en peligro?

Fuente: cortesía

“Tú padre ha muerto”, dijo el médico a un joven de 24 años. Eugenio, atónito, no alcanzaba a procesar mentalmente las palabras que escuchaba y se decía a sí mismo que no era cierto, que no podía ser cierto, que debía haber un error. Eugenio, como su nombre lo dice, el bien nacido, se debatía entre el recuerdo de discusiones con su padre por “la mentira” impuesta a la sociedad sobre un supuesto virus y la crudeza de la noticia que estaba recibiendo.

La historia de Eugenio es una de tantas, y la foto de él con su padre refleja ahora el recuerdo de lo que tuvo como familia, pero también ejemplifica uno de varios fenómenos que nuestro núcleo social y familiar vive: la incapacidad de ver y aceptar lo evidente.

Una de las conductas comunes que muchas personas muestran es la evasión de responsabilidad a través de culpar a otros; así se liberan de aquello que hicieron o dejaron de hacer, y de la responsabilidad que deben asumir.

Otro ejemplo es Gerardo, Ingeniero en Programación, que conversa con la doctora a cargo de urgencias COVID-19 en un hospital general. Doctora, le decía, es que a este hospital llegan enfermos, como mi abuelo quien vino por dolor en los riñones, y aquí lo mataron.

La doctora le explica que lo que su abuelito traía era dolor muscular localizado en la espalda baja, que es síntoma de Covid; más aún, cuando ingreso le preguntamos a usted, Ingeniero, si su abuelo tenía diarrea, a lo que contesto que sí “pero poquita” y que un día antes había empezado. También le preguntamos por la tos que traía y usted nos dijo que tenía seis días.

Además nos dijo que tenía escalofríos y que la noche previa a su ingreso la temperatura le subió a 38.6°; que lo habían notado con una respiración como si acabara de hacer ejercicio, muy frecuente y al llegar aquí, cuando le pusimos el oxímetro, aquel aparatito para ver cuánto oxígeno traía en la sangre, que nos marcó 78% en vez del 94%, que es lo normal. Todo estos son datos de Covid-19, estimado Ingeniero Gerardo.

Esta historia real y triste, muestra cómo algunas personas dan tiempo a que la enfermedad avance y no acuden oportunamente al médico. Ya ocurridas las consecuencias es más fácil culpar al hospital de matar al paciente que aceptar la responsabilidad de haberse tardado en atender al enfermo.

El caso de Norma es diferente, quien en un hospital privado internó a su hermano de 43 años por Covid-19. En diálogo con los médicos se desespera por la evolución negativa de su hermano hipertenso, obeso y diabético; y aunque lo atienden sus médicos de siempre, les pide a los doctores, a gritos, que le llamen a su primo que también es médico y que “seguramente sabe mucho” pues tiene miedo que no le digan toda la verdad.

Esta conducta de interferencia con el quehacer médico es característica cuando en redes familiares se busca a alguien que confronte al equipo de atención con la esperanza de escuchar que todo va a salir bien y habrá recuperación, y resulta liberador de esta impotencia ejercer violencia pasivo-agresiva en contra del personal médico. Lo que estas conductas provocan al fin de cuentas, es un estado de inconformidad del grupo de salud y una relación de desconfianza entre el equipo de atención y la familia, lo que ejerce consecuencias adversas para el paciente.

Si bien los casos anteriores son dramáticos, hay casos de conductas silenciosas que tienen impactos devastadores. Las redes sociales con la información falsa que frecuentemente difunden, noticias e información imprecisa distorsionando la manera de ver la realidad e induciendo a conductas de negación, en donde podemos ver personas de todo el espectro social y cultural que afirman que el virus no existe, y que por lo mismo no hay nada que cuidar ni a quien cuidar. La negación se convierte en negligencia, como cuando dejamos de usar el cubre bocas, ya sea por que “no me pasa nada si me contagio ya que estoy sano”, o bien porque “si me contagio me repongo fácilmente ya que soy joven” o por que “yo ya me enfermé y ya tengo anticuerpos” o porque “¡qué incómodo!, se me empañan los lentes”.

Menciono a otro grupo, de los más riesgos, los fanáticos que se basan en dogmas carentes de evidencia científica sólida para sostener sus propuestas y afirmaciones.

Cabe aclarar que no se trata de negar al paciente su derecho a elegir la atención que desea recibir o quién se la debe proporcionar; de lo que se trata es que el enfermo elija entre opciones que verdaderamente le ayuden a salvar su vida y vencer la enfermedad, así como también a prevenirla. Entre estos se incluyen los que niegan la validez de la medicina alópata (y cabe decir que sí hay alternativas legítimas a este tipo de medicina); el problema se genera cuando aparecen opciones propuestas por “iluminados” que hacen sugerencias no bien analizadas que muchas veces causan daño y lesiones al cuerpo. Creer que la ingesta de sustancias es innocua es un error, como también lo es que la ingesta de alimentos de determinados tipos solucionará las cosas.

Finalmente hay grupos en la comunidad que sembrando miedo y división inducen a otras personas a actuar con conductas paranoides, bajo argumentos de que existen ataques sistemáticos y mal intencionados contra la población a través de las soluciones potenciales y alternativas de manejo de la pandemia. Grupos que descalifican a priori el beneficio potencial de una vacuna que pudiera representar una solución y control de la enfermedad, o quienes ven en los manejos preventivos agresiones a la economía como la intención de destruir un país.

La sociedad es diversa, pero tenemos un problema común al que debemos enfrentar unidos, sin evasión del mismo y sin violencia, haciendo equipo con quienes atienden o previenen los contagios, sin fanatismos o miedos persecutorios, y sí con una conducta que sume al bienestar social y nuestra salud emocional.

Recordemos lo que Einstein decía, “no podemos engañar a la naturaleza, pero si podemos ponernos de acuerdo con ella”. El virus tratará de vivir, al igual que nosotros.

