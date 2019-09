Edgardo A. Ayala: ¿Se está desacelerando el avance tecnológico?

Fuente: Cortesía

Estoy seguro de que la mayor parte de las personas contestarían a la pregunta que motiva este artículo que no, que el panorama tecnológico nunca ha parecido más prometedor. Sin embargo, contrario al sentido común, algunos estudios sugieren que el cambio tecnológico reciente no ha tenido tanto impacto como los avances que se lograron en la primera mitad del siglo pasado, de que el crecimiento en la tecnología tiende a decrecer y que la productividad de los gastos en investigación y desarrollo decrecen rápidamente. Revisemos algo de la evidencia.

El cambio en la tecnología se refleja en el producto por persona empleada como en la llamada productividad total de los factores, que mide el potencial productivo de una economía una vez que tomamos en cuenta todos los factores de producción ajustados por calidad. Con respecto al crecimiento del producto por trabajador, y tomando a Estados Unidos como el país que marca la pauta en el avance tecnológico, tenemos que en la década de los noventas la productividad crecía en promedio 2.2 por ciento mientras que en las siguientes dos décadas el crecimiento cayó a 1.3 por ciento. Claro, el periodo 2000 al 2017 contiene a la gran recesión del 2008, cierto, pero aún así se trata de un promedio de casi 20 años, de forma que se compensa con la larga expansión que se ha dado desde entonces.

Respecto a la productividad de todos los factores o PTF, el crecimiento de la PTF mundial en la década de los sesentas fue de 1.7 por ciento, sufriendo una regresión hacia el cero de 1970 a 1990. De 1990 en adelante el crecimiento de la PTF ha aumentado, pero se mantiene actualmente en alrededor de 0.4, es decir una cuarta parte del de los sesentas. En el caso de Estados Unidos, el crecimiento ha sido más uniforme, pero aun así ha caído de niveles de 0.9 por ciento a poco más de la mitad, 0.4 por ciento, en las últimas décadas.

No estamos diciendo que existe un retroceso tecnológico, sino que, a juzgar por las cifras de productividad, mismas que deben de reflejar el cambio tecnológico en el largo plazo, la tecnología avanza menos rápido en las últimas décadas que hace 60 años. De acuerdo con Bob Gordon, economista de Northwestern, la historia puede resumirse así. Prácticamente no hubo avances tecnológicos importantes hasta la revolución industrial en 1770, el crecimiento apareció y lentamente aumentó, pero fue en los primeros 70 años del siglo XX cuando se dieron una serie de inventos trascendentales, de gran calado, como las máquinas de combustión interna, las lámparas incandescentes, los sistemas de agua en las casas, el transistor, los primeros semiconductores y otros, que contribuyeron a un rápido crecimiento de la PTF, el más rápido de la historia moderna. El efecto fue tan importante, que no sólo aumentó rápidamente la productividad, sino que éste hizo posible el que las personas gozarán de una reducción en su carga laboral, que se dieran los sistemas de pensiones y que aumentara dramáticamente la esperanza de vida.

A partir de 1970, el avance tecnológico ha perdido vigor, con una breve tregua a entre los 90 y los primeros años de la primera década de este siglo, presumiblemente debido a los avances en las tecnologías de la información y el internet. Sin embargo, ya no se ha incrementado los niveles de vida ni la esperanza de vida en forma tan dramática.

Finalmente, un grupo de economistas de Stanford y MIT han documentado importantes descensos en la productividad del gasto de investigación y desarrollo en las industrias electrónica (circuitos integrados), agricultura, farmacéutica y en general entre las empresas que cotizan en bolsa, esto en Estados Unidos. De nuevo, esto no significa que sigan apareciendo circuitos con más memoria, mayores retornos de los cultivos o mejores medicinas, sino que cada vez es más caro lograr estos avances.

Esta evidencia nos recuerda la llama paradoja de Solow, que decía en los ochentas que uno puede ver computadoras por todas partes, menos en la contabilidad nacional, refiriéndose a los incrementos en la productividad. No se trata de ser pesimista, pero la evidencia revela que el avance tecnológico se da por eras, y al menos, la que tuvo más impacto, ya pasó, hasta ahora.

El autor es Profesor Asociado del Departamento de Economía del Campus Monterrey.

Opine usted:edgardo@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.