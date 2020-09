Edgardo A. Ayala: Los estímulos económicos por el Covid-19 en Estados Unidos

Fuente: Cortesía

El gobierno federal de Estados Unidos lanzó un programa agresivo para ayudar a las pequeñas empresas a lidiar con la crisis desatada por el Covid-19, el Paycheck Protection Program o conocido como PPP. A cargo del erario se dispusieron de 659 mil millones de dólares (mmd), equivalentes a la mitad del PIB de México en 2019, en dos rondas de préstamos. Podían acceder a ellos las empresas de hasta 500 trabajadores a través de un banco colocador, los préstamos tenían un tope de 10 millones de dólares, pero usualmente eran de 150 mil dólares, a entre tres y cinco años y a una tasa de interés de uno por ciento anual. Lo atractivo del PPP es que se consigue el perdón del crédito si la empresa logra mantener el nivel de empleo y compensación que tenía antes del Covid-19. El riesgo de los créditos lo asumía el gobierno en su totalidad. En el papel, difícil de cuestionar la oportunidad y generosidad de un programa masivo de salvación de las empresas y ocupación del país.

¿Ayudó el PPP a salvar los negocios en peligro de cierre? ¿Logró evitar el desempleo masivo de trabajadores? Investigadores de la Universidad de Chicago y del MIT recién publicaron resultados de un estudio que trata de contestar esta pregunta. Para esto revisaron la asignación de fondos del PPP por distrito y contrastaron la variación entre las semanas previas al programa con las que siguieron a éste, y no encontraron evidencia alguna de que los créditos del PPP hayan revertido las reclamaciones de beneficios por desempleo, la caída en las horas trabajadas, cierres de negocios y otros indicadores de actividad económica. En otras palabras, no hay evidencia suficiente para si quiera afirmar que los créditos PPP fueron dirigidos a las zonas más golpeadas por el Covid-19.

Esto se puede deber a dos razones. En primer lugar, los recursos no estaban etiquetados, asumo que por la dificultad de contar con información oportuna y por la premura de la acción, de forma que cualquier empresa-banco podría aplicar por los recursos del PPP. El punto es que, al no segmentarlo, los bancos le dieron prioridad a su red de clientes, sin importar si estos negocios eran los más golpeados por el Covid-19 o no. En segundo lugar, las reglas para obtener el perdón del crédito probablemente desalentaron la aplicación de los negocios que más problemas tenían. Esto, porque la parte más atractiva del crédito PPP es no pagarlo, pero para eso había que mantener el empleo y el nivel de compensación al nivel de antes del Covid-19. Las empresas más golpeadas por la pandemia, difícilmente podrían mantener a sus empleados aún y con dinero prestado; las que no fueron muy afectadas, fácilmente pueden cumplir con las reglas para obtener el perdón del crédito, dinero gratis.

El PPP no es un rotundo fracaso, ya que una proporción importante de las empresas que recibieron fondos del programa, los usarán para asegurar su existencia en el mediano plazo, este resultado es positivo. Pero definitivamente, el programa no ayudó a salvar de la extinción a las empresas más vulnerables a la pandemia.

El PPP deja una lección importante: en políticas públicas, es común que los resultados de los programas tengan consecuencias no intencionadas. El PPP buscaba lanzar un salvavidas a los negocios más sacudidos por el Covid-19, muchos de ellos ya no lo alcanzaron. En cambio, los tomaron las empresas que estaban en mejores condiciones, mismas que seguramente no tendrán que pagar los créditos. En cierto sentido funcionó más bien como un programa que ayudó a las empresas a sustituir el crédito de los bancos comerciales, por recursos a fondo muerto otorgados por el gobierno federal, claro fondeado con deuda que será pagada por los contribuyentes en el futuro.

