Economía mantiene el sector privado de la entidad construcción “a flote”

En octubre, el valor en términos reales de las empresas constructoras de Nuevo León (NL) ascendió a dos mil 902.6 millones de pesos, un alza de 6.98 por ciento contra el mismo mes del año pasado, apoyado por las inversiones del sector privado.

De acuerdo al indicador de las Empresas Constructoras publicado por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), la participación de la Iniciativa privada (IP) en este sector fue de dos mil 485.7 millones de pesos, un 13.59 por ciento más respecto a octubre del 2018; mientras que el valor del sector público bajó 20.6 por ciento, a 417 millones de pesos.

Así, la IP contribuyó con el 85.64 por ciento del valor total del sector en el mes referido, mientras que el sector público fue de solo 14.36 por ciento, niveles que se han mantenido prácticamente en todos los meses de este año.

Especialistas y directivos del sector construcción indicaron que el bajo suministro de recursos del gobierno federal, en importantes proyectos de infraestructura en el estado, ha impactado negativamente su desempeño.

Esta caída está influenciada principalmente por el sector público, que tuvo una baja de 49.3 por ciento en el valor de su producción, y así sumó tres mil 484.2 millones de pesos, mientras que el valor del sector privado subió 8.21 por ciento, al sumar 23 mil 66.7 millones de pesos.

Jesús Garza, director general de Soluciones Financieras GAMMA y profesor del Egade Business School (EGADEBS), señaló que los proyectos de obra pública han brillado por su ausencia en la entidad.

“En Nuevo León no ha habido proyectos importantes de obra pública, pero a diferencia de México, aquí si hay construcción privada, no tanto como antes, pero preocupa el tema que no hay construcción pública y esto le está pegando a la entidad”, señaló.

José Francisco Guajardo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Nuevo León, señaló que “como lo hemos señalado anterior mente, las asignaciones federales para infraestructura en el estado vienen presentando retrocesos desde hace años, al pasar de 11 mil 671 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2015 a tres mil 671 en 2019”.

“Esto se había compensado un poco con la inversión estatal, que ha logrado generar ahorros y destinar esos recursos a obra pública” agregó el directivo.

Además la poca inversión de recursos federales, en los últimos meses se presentó incertidumbre, lo que impactó a la inversión privada.