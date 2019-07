Dueña de Crisa quiere 'desbancar' al tupper

Recuperar terreno que le pertenecía al vidrio y 'desbancar' al tupper es lo que busca Libbey México, principal productor de vidrio y cristalería para el hogar, con sede en Monterrey.

Y es que dicho material se ganó, con la llegada masiva de los plásticos, el estigma de peligroso y caro.

Ahora Libbey México instaló un laboratorio de diseño en su planta de Monterrey con el fin de abarcar segmentos de mercado que no han sido atacados por el vidrio.

La directora de Marketing de la empresa, María Fernanda Arechavala, destacó que ese nicho de mercado es el llamado 'on the go', que trata de cubrir las necesidades de aquellos que por alguna razón pasan todo el día fuera de casa y requiere transportar consigo alimentos y bebidas.

Un ejemplo de ello es el desarrollo de Drink Up & Go, una botella de vidrio con fundas de silicón que busca sustituir los thermos o los Quickeeps, recipientes donde el usuario puede transportar el yogur y granola, o cereal y leche, por mencionar algunos.

Arechavala subrayó que actualmente el mercado del vidrio para el hogar enfrenta dos retos.

“Uno de los principales retos es que los consumidores le vean realmente el valor al vidrio. Es una realidad que el vidrio suele ser un poco más elevado que el plástico, por lo que hay veces que los consumidores todavía no están dispuestos en hacer ese trade up entre el plástico y el vidrio por el precio”.

“El otro reto es el miedo a que se rompa, no solo porque se van a quedar sin producto, sino a que este les haga daño”, comentó.

Sin embargo, precisó, han habido avances como la aplicación del borosilicato que hace que las partículas del vidrio se queden más juntas y permite una mayor resistencia a los choques térmicos”, explicó.

¿Cómo es el laboratorio?

Design lab es el centro de diseño que Libbey México estableció en Monterrey con el objetivo de atender las necesidades básicas del consumidor que cada vez llevan una vida más activa fuera de casa.

Desde ahí se diseñarán y fabricarán productos on the go que potencialmente se comercializarían en mercados fuera de México, donde la empresa tiene presencia.

María Fernanda Arechavala señaló que ya trabajan en nuevos desarrollos que estarán enfocados al público infantil, con lo que quieren eliminar el estigma de que el vidrio es peligroso y caro.

“Design lab nació hace dos años con el proceso de incorporar estudios más profundos de las necesidades del consumidor, de las tendencias globales. Antiguamente innovábamos en tendencias de diseño en acabado, colores, figuras, y hace dos años empezamos a incorporar estos estudios que estábamos teniendo acerca del consumidor, por lo que detectamos estos huecos donde había necesidades que no estaban cubiertos por nuestros productos”, dijo.

Agregó que “hace dos años se empezó a trabajar con un equipo de diseñadores, pero no solo son ellos sino también el departamento de empacotecnia para el desarrollo de producto, moldes, planta. Tenemos toda una infraestructura para que estos diseños puedan ser una realidad. Requieres por lo menos seis meses”.