Drama social de migrantes: piden empleo en Nuevo León

Ante la dureza con la que las autoridades de Nuevo León pretenden deportar a los migrantes sin documentos, decenas de extranjeros pidieron al Gobernador Jaime Rodríguez que sea comprensivo y solidario.

A merced de las altas temperaturas, y bajo las inclemencias del sol, decenas de migrantes buscan una sombra para resguardarse en las calles aledañas a la Casa INDI, refugio ubicado sobre la avenida Bernardo Reyes, en la colonia Bella Vista, en Monterrey.

Son cerca de las 13:00 horas y durante un recorrido realizado por El Financiero, los migrantes entrevistados afirmaron que cruzar a Estados Unidos cada vez es más complicado, por lo que quedarse en Nuevo León puede ser una nueva y mejor opción.

Tal es el caso de Juan Bautista, de Honduras, y quien llegó a la entidad desde abril, y a la fecha permanece en Monterrey en busca de empleo y de regularizar su situación migratoria.

El pasado 14 de junio, Rodríguez Calderón aseguró que, en conjunto con los Municipios, se realizará un despliegue de policías para detectar y retener a migrantes, para ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Al respecto, Bautista comentó que ante la situación precaria que se vive en su país, llegó a México, y ahora en Nuevo León busca un empleo digno para producir y aportar a la comunidad.

“No es porque queramos venir a invadirlos. Llegamos aquí sin papeles, y tal vez por eso el gobernador de Nuevo León lo está tomando de esa manera, pero si llegamos hasta aquí es porque queremos un trabajo digno y regularizar nuestros papeles, y ver si nos vamos para Estados Unidos o nos quedamos aquí”, dijo.

Karen Cruz, también originaria de Honduras, coincidió en que, en caso de encontrar una buena oportunidad laboral, se quedará en Nuevo León ante las complicaciones para llegar a Estados Unidos.

“Yo tengo la meta de que, si encuentro trabajo acá, un buen trabajo, me quedo. Si encuentro un trabajo estable me quedo, a ver cómo me va aquí. Uno viene a otro país porque el país de uno está muy mal, y uno busca una ayuda, y en un proceso más adelante salir adelante”, comentó.