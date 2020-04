Dona KIA México equipo de protección a Nuevo León

A fin de ayudar a superar la crisis por el Covid-19, KIA Motors México donó hoy equipo médico de protección al Gobierno de Nuevo León para combatir la pandemia en la entidad.

Un total de 30 mil trajes de bio seguridad con capucha, así como 10 mil caretas o escudos faciales fueron entregados al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y al secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, por parte de Jun Kun Lee, presidente de KIA Motors México.

El Mandatario estatal agradeció dicho donativo de protección personal que en mucho ayudarán al personal de salud que atiende directamente a los pacientes con Covid-19.

“Yo quiero este día decirles a los ciudadanos de Nuevo León que hoy la empresa KIA nos ha apoyado con equipo médico de protección para todos nuestros doctores y enfermeras, también para los enfermos”, expresó Rodríguez Calderón.

“Por eso es muy importante que los médicos y enfermeras de todos nuestros hospitales se sientan protegidos, cuidados, y esta generosidad de la empresa KIA nos hace evidentemente más responsables porque todo mundo quiere cuidar al doctor y a la enfermer

Durante la rueda de prensa diaria para dar a conocer la actualización de los contagios por el virus, se tuvo además una videoconferencia con especialistas médicos de Corea del Sur, quienes están aportando sus experiencias y conocer las mejores prácticas de este país asiático para superar la crisis sanitaria.

El gobernador dijo que en los próximos días y a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado se buscará apoyar a aquellas personas que se encuentran incapacitadas por esta pandemia, y que reciben la mitad de su salario.

El mandatario estatal dijo que la reducción de horarios del transporte público molestó a muchas personas, pero es necesario para evitar la movilidad y en consecuencia que se incrementen los contagios.

“Cuando tomamos decisiones, de repente hay molestia, en algunos casos mucha, en otros casos poca porque no tenemos el antecedente de esta enfermedad que hoy nos contagia”, indicó.

“Tenemos que seguir esa ruta de seguir insistiendo de que la gente se quede en su casa, es la única vacuna, no hay otra forma, no hay otra manera y creo que si seguimos por esa ruta seguiremos teniendo contenido el virus, de otra forma no podremos hacerlo”.

Enfatizó que el gobierno del estado multará y demandará a aquellas empresas no esenciales que todavía se encuentran laborando en caso de presentarse contagios dentro de su personal.

TIENE NUEVO LEÓN DOS DEFUNCIONES EN UN SOLO DÍA

La entidad registró por primera vez dos defunciones en un solo día, con lo que ya suman 14 en la entidad.

El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, detalló que las personas fallecidas eran hombres de 44 y 66 años, respectivamente, sin enfermedades asociadas.

Ellos fallecieron, uno en la Clínica 2 del IMSS y el otro en un hospital de la Secretaría de Salud.

También se registraron 10 casos más, para dar un total de 646; de éstos, 313 validados por el INDRE y el resto por laboratorios y hospitales privados.

Allende se integró a la lista de municipios que reportan casos, con un paciente.

Se tienen 46 casos sospechosos y 61 personas están hospitalizadas, 31 confirmadas con la enfermedad y 30 en estudio.

Un total de 245 personas se han recuperado y 387 siguen en tratamiento.