Dispara pandemia mentorías de Banregio

Ante la problemática que enfrentan las empresas por la pandemia del Covid-19, que ha provocado múltiples quiebras y la pérdida de empleos, Banregio busca duplicar este año sus metas en su programa Mentoría Banregio, señaló Alejandra Rivero, Directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la institución bancaria.

“Este programa nace dentro de Banregio desde el 2016 con el propósito de apoyar a empresarios clientes y no clientes, a través de asesorías con consultores y con algunos de nuestros colaboradores, buscando impulsar el empleo para generar el crecimiento de las empresas y de la economía del país”, explicó Rivero.

Agregó que, “muchas veces el empresario vive sólo el proceso de quiebra y no se acerca a buscar apoyo, entonces ahí es donde el mentor apoya con una perspectiva desde fuera del negocio que le hace ver otras opciones”.

Detalló que el programa ha estado abierto año tras año, atendiendo desde su inicio y hasta la fecha, a más de mil 200 empresas.

“En forma simultánea, hemos realizado en este periodo 90 talleres de formación para grupos de empresarios en donde han participado más de 2 mil 700 personas. En el 2020, fueron 300 y para este año la meta es llegar a 600, pero todo dependerá de que más gente se interese y se inscriba”, dijo.

Destacó que pueden participar microempresas de menos de 10 empleados y que generen ventas anuales de un mínimo de 2 millones de pesos.

Rivero dijo que antes de la crisis del Covid-19 este programa era presencial, y operaba en Monterrey y Guadalajara, pero derivado de la pandemia, desde marzo del año pasado se abrió de manera digital a través de video-llamada.

“Esto nos permitió abrir las puertas a toda la República. Hoy estamos en 18 estados, aún con cierta concentración en Nuevo León y Guadalajara que es donde más conocen el programa, pero otras zonas donde han tenido mucho interés son Chihuahua y Querétaro”, detalló.

Rivero comentó que otro cambio que implementaron en el 2020 fue el que cualquier persona pueda inscribirse, ya que anteriormente el programa estaba diseñado sólo para atender a las Pymes, aunque pero después se extendió a más empresarios de compañías de todos los tamaños.

“Cambiamos un poco el formato, antes se podía tener acceso a sólo cuatro sesiones, uno a uno, pero si el mentor ve que puede seguir trabajando otra área se la pasa otro mentor y trabaja otras tres sesiones”, detalló.

Sobre la capacitación en los talleres, Rivero dijo que el enfoque es cómo cambiar la estrategia de los negocios, es decir no las empresas no se queden con un modelo que tal vez ya no sea sostenible, los ayudamos a buscar la adaptación y la resiliencia.

“Los orientamos a buscar nuevos productos, servicios, maneras de vender, en el refuerzo del tema digital, las ventas en línea, el liderazgo, manejo de equipos de trabajo desde casa, para llevar todo esto a la nueva realidad, a la que ya empezamos a adaptarnos desde el año pasado”.

“A consecuencia de la pandemia existe mayor interés por temas del flujo y el manejo del flujo de efectivo y el sobre endeudamiento”, explicó Rivero.

Adicionalmente dijo que también los empresarios han sufrido los estragos de la pandemia, pues ellos o algunos de sus familiares se enferman y eso complica la capacitación, por lo que buscan ser flexibles y empáticos en los horarios.