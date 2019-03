Disculpa pública y discriminación

Fuente: Cortesía

Llevo toda la mañana escribiendo este artículo. Muchas aristas y opiniones válidas, gente informada y de respeto. Un equívoco para futuros análisis la filtración de la carta, el momento político para un equívoco, la pertinencia diplomática y un cúmulo de variables más.

Lo que me sigue dando vueltas es el storytelling mexicano.

¿Por qué cuando se ofrecen disculpas públicas por el holocausto nazi no hay memes ni burlas? ¿Por qué no se critica a quien reconoce el histórico de un gobierno? Lo hizo Macron por los crímenes en Argelia, Theresa May a las colonias británicas del Caribe, Estados Unidos a su población nativa. Se aplaude que el gobierno federal ofrezca disculpas por el asesinato de dos estudiantes de doctorado y no así a la masacre de la Conquista, el maltrato, la discriminación, la soberbia euro-centrista del virreinato.

No se necesita estudiar a Bernal Díaz del Castillo y otros contemporáneos para dar cuenta del holocausto prolongado durante siglos a las poblaciones originarias en México, de la discriminación, de la esclavitud, de la Santa Inquisición. En Alemania fueron 6 años de campos de concentración, en México el derecho de pernada prevalecía en el siglo XX. Azteca de Gary Jennings lo recrea, la película de La Misión denuncia el debate teológico acerca de si tenían alma o no los aborígenes americanos.

¿Por qué parece ridícula esta solicitud o intrascendente frente a otras formas de abuso y motivos de arrepentimiento? Si esta oleada de disculpas públicas viene a fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos, ¿por qué no a las poblaciones que aún preservan algo de lo que aniquiló España? Agricultura, herbolaria, astrología, de lo que se pudo rescatar.

Esta cadena de reacciones desestima, desacredita, invisibiliza y denosta lo que seguimos siendo como mexicanos. Es terrible advertir la discriminación normalizada en la que habita México, intolerancia, negación y burla. No es el presidente, es lo que se denuncia detrás de esta tendencia mediática. Los romanos siguen orgullosos de su imperio, los judíos de su tierra prometida, los estadounidenses del Día de Gracias, los mismos españoles del esplendor que les brindó el oro de la Nueva España. Grecia antigua fue sometida y pervive como un bastión de filosofía en la historia de la humanidad.

Ya la pregunta no es si habrá o no disculpa pública, sino cómo nos estamos contando nuestra propia historia de nación. Tenemos problemas y estos, nada tienen que ver con el gobierno, sino con una pobre y triste percepción de lo que nosotros mismos estamos reflejando de México como nación.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.