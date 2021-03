Difieren candidatos sobre pacto fiscal

Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, ha señalado en reiteradas ocasiones que si el gobierno federal no le da más recursos a la entidad, ésta buscaría salirse del pacto fiscal, la mayoría de los candidatos a la gubernatura del Estado difieren de esta postura.

En el marco de la XXII Expo Constructo 2021 donde se llevó a cabo la semana pasada el Foro de Candidatos a la Gubernatura de Nuevo León, tres de los cuatro principales contendientes rechazaron esta postura.

“Respecto al pacto fiscal he escuchado muchas posiciones políticas, vamos a salirnos del pacto, algo muy disruptivo, y les aseguro que esto no trae ningún beneficio para Nuevo León”, señaló Adrián de la Garza, candidato del PRI.

Destacó que hay que luchar y pelear por más recursos para Nuevo León, pero no es saliéndose del pacto fiscal.

“Ustedes pagan más o menos el 35 por ciento del ISR, estarían dispuestos a pagar un 10 por ciento más de impuesto del estado, porque esto es lo que va a pasar si se sale Nuevo León del pacto fiscal”, comentó.

Explicó que la gente va a seguir pagando los impuestos federales, porque si no viene la federación por ellos, pero Nuevo León les va a pedir que también paguen impuestos y habrá una doble tributación, que no les han dicho eso, pero esto es lo que va a pasar.

Pese a que Clara Luz Flores, candidata de Morena, no se expresó abiertamente sobre este tema, sí destacó que la confrontación con el gobierno federal no es buena y que no ha traído nada positivo a Nuevo León, por lo que podría no buscar un nuevo pacto fiscal pues esto implicaría un enfrentamiento directo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La división, la confrontación, la pelea hasta ahorita no le ha dejado nada bueno a Nuevo León y no le va a dejar nada al estado, las mejores épocas de la entidad en infraestructura han sido cuando hay una buena relación con el gobierno federal, una relación que no sea una relación dependiente, que defienda los intereses de Nuevo León”, señaló.

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que “soy el único que puede plantear un nuevo convenio fiscal, la compañera que me antecedió (Clara Luz Flores) no lo va a hacer porque es del mismo partido del actual gobierno y De la Garza tampoco porque su padrino ya fue gobernador y en los seis años nunca planteó un nuevo convenio fiscal”.

Resaltó que los contribuyentes de Nuevo León el año pasado le dieron al SAT 460 mil millones de pesos y en noviembre la cámara de diputados de Morena votó que a la entidad les regresen 69 mil millones de pesos, esto es el 16 por ciento de lo que ponemos.

“Cambiar el pacto fiscal por cambiarlo es difícil, pues votan 500 diputados de todo el país, creen que los de Chiapas o Oaxaca van a votar para que les quiten dinero a ellos y lo manden para acá, no se va a cambiar, lo que tenemos que hace es que Morena no gane al menos dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión, si esto pasa va a tener que negociar con otros partidos políticos”, comentó Fernando Larrazábal, candidato del PAN.