Diferencia en perfil de candidatos tumba coalición inédita entre el PRI y el PAN en NL

Luego de que durante los últimos dos días, en una situación inédita, y para impedir a toda costa el ascenso de Morena a la gubernatura de Nuevo León (NL), el PRI y el PAN buscaron unir fuerzas y votantes para postular a César Garza Villarreal o Ildefonso Guajardo, como sus principales candidatos para contender en las próximas elecciones de 2021.

Sin embargo, ayer mismo cerca de las 8 de la noche el PAN de Nuevo León descartó oficialmente ir en alianza con el PRI al no alcanzar un acuerdo sobre los perfiles de los candidatos.

En rueda de prensa, el dirigente estatal Mauro Guerra, informó que no se alcanzó un acuerdo con el tricolor, por lo que el PAN anunció que sólo irá con el PRD en las candidaturas a la Gubernatura, los 26 distritos locales y 50 alcaldías.

Luego de que el lunes pasado los aspirantes de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García y Luis Donaldo Colosio, anunciaron que tendrán una contienda abierta para representar a este partido y luchar por la silla que dejará vacante Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, que llegó como candidato independiente en las elecciones previas, y que Clara Luz Flores, todavía alcaldesa del municipio de Escobedo, se vislumbra como la abanderada de Morena, las posibilidades de esta coalición cada vez sonaban más.

Mentor Tijerina, consultor político, explicó que un factor que puso freno a la colación sería la militancia.

“No necesariamente uno más uno es dos, porque desde algunos empresarios podrían pensar que en el PRI-PAN se suma el voto de estos partidos contra Morena y no necesariamente es así, porque hay panistas que nunca votarían por el PRI y priistas que nunca lo harían por el PAN, el voto duro de cada partido y tal vez votarían por otros partidos.

“No es tan fácil una alianza, primero por el lado de la transferencia de votos; segundo no están fácil por el lado de los grupos de interés y tercero el timming que estaba muy limitado y muy corto recordando que las cúpulas de los partidos, lo que negocian no solamente es el ir en un frente amplio en la gubernatura, sino que quieren ver como conservan sus feudos y esto es una realidad al interior del PAN, y esto es decir, bueno te voy a ceder la franquicia del PAN a cambio de qué, qué me vas a dejar, me vas a dejar las candidaturas a diputados, las candidaturas locales, las federales, cuántos municipios me van a tocar, entonces en esa repartición de pastel es lo que complica cerrar una alianza”.

Agregó que el cuarto obstáculo que no se superó estas negociaciones es quién iría de candidato, “ya que el hecho de que tengas una alianza PRI-PAN no garantiza el triunfo por los factores que ya vimos, pues necesitas un candidato que tenga mucho arrastre y este es el otro punto de negociación, la vedad es que todos estos factores requieren tiempo para negociarse, es una negociación complicada y la gran duda es si van a tener tiempo para hacerlo”.

Pablo de la Peña, decano asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey, coincidió en señalar que el obstáculo principal fue la definición de candidatos.

“Si parecía ser que el sector empresarial claramente apoyaba a Ildefonso Guajardo, pues por su experiencia y las relaciones que tiene pudiera ser la persona más adecuada, pero faltó ver el movimiento interno de los partidos, por lo que no iba a ser tan fácil, ya que cada partido quería poner una mejor alternativa o estrategia para la propuesta del candidato”.

Ayer mismo se anunció que si iban por una alianza, pero faltaba el tema de cómo lo iban a seleccionar, todos los partidos querían que fuera uno de sus afiliados.

Pues, AMLO se ha peleado con la Coparmex, con la CCE y con la Canacintra y aunque han formado algunos acuerdos de inversión la relación con estos organismos no es tan buena y sólida como se quisiera.

“El problema sería cómo se selecciona al candidato, porque el PRI y el PAN iban a tratar de ver como se asigna el candidato, porque dentro de cada partido había gente que se había estado moviendo para ser nominado para la candidatura”, explicó de la Peña

Algunos analistas vislumbran una contienda de altura entre candidatos carismáticos.

“Se perfila una contienda entre candidatos carismáticos, todo parece indicar que serían Clara Luz Flores, por Morena; un Colosio, que existe la percepción que tiene mayor preferencia de la gente que Samuel, y en la virtual coalición entre el PRIAN y otros partidos pareciera que Adrián de la Garza no va, y suenan fuerte Ildefonso Guajardo, la apuesta de los empresarios, y uno de gran arrastre que ya ha sido alcalde de Apodaca y Guadalupe, que es César Garza”, opinó el analista político Marco A. Torres Moreno, antes de que el PAN descartara la colación entre el PRI, PAN y PRD.

Por su parte, el experto Enrique Silva señaló que ante la posibilidad de una colación, “vemos una fisura importante dentro de la disciplina tradicional del PAN. Podemos notar una pequeñez de miras en los líderes de los partidos, no están viendo el futuro del estado, sino sus conveniencias políticas a corto plazo.

Hasta ayer por la noche, no hubo algún pronunciamiento por parte de PRI sobre quién será finalmente el candidato que los represente en las elecciones para gobernador de NL del 2021 y si irán en alianza con otro partido.

La fecha límite para fijar su postura sobre una coalición vence hoy a las 23:59 horas.