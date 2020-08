Diego Lainez: Liderazgo remoto, el nuevo rol del líder en el trabajo remoto

Fuente: Cortesía

“Aquí no se puede”. En México, hasta hace algunos años, el trabajo remoto (o home-office) era algo reservado para unos cuantos. Solo los freelancers, consultores, o “part-timers” podían disfrutar las ventajas de este esquema de trabajo. Para el resto, la respuesta era: “aquí no se puede”.

Específicamente en Monterrey, a pesar del esfuerzo que hicieron las áreas de Recursos Humanos para darle una refrescada a sus políticas de trabajo y hacerlas más “flexibles”, los resultados tuvieron poco o ningún impacto.

El trabajo remoto brilló por su ausencia y los líderes tuvieron gran parte de la culpa al no creer en él.

El rol del líder. Hace 10 años trabajé en una consultoría en la que aprendí el verdadero significado de la palabra resultados. No importaba donde se hiciera el trabajo. Bien podíamos trabajar en la oficina, en un café de camino con el cliente, o en casa; lo que importaba eran los resultados. El trabajo giraba en torno a eso.

Años después fundé una compañía que nació “remota” y desde entonces he brindado a mi equipo la opción de trabajar desde cualquier lugar. A base de prueba y error, y después de muchos experimentos y de muchas horas de aprender de otros, llegué al entendimiento de que era mi responsabilidad como líder hacer que el trabajo remoto funcionara.

Entendí que para guiar y gestionar equipos de manera efectiva en un esquema de trabajo remoto se requiere de una nueva mentalidad acompañada de nuevos modelos y maneras de trabajar.

Todo empieza por el líder. Como líder tienes que entender muy bien que el éxito o el fracaso de este esquema es responsabilidad tuya. No de Recursos Humanos, no de IT, sino tuya.

Además, necesitas entender otra cosa: ahora más que nunca es importante que seas líder y no jefe. En trabajo remoto te acabas de liberar de la carga de ser un administrador de tiempo completo y ahora te toca inspirar y habilitar a tu equipo, quitarles obstáculos y darles claridad sobre los resultados esperados.

A continuación te comparto algunos de los muchos elementos que como líder debes poner en práctica todos los días todo el tiempo.

Confianza. No deberías contratar personas en las que no puedes confiar y nadie debería de trabajar para un líder que no confía en ellos.

Liderazgo. Deja ir tu rol de administrador y aprobador y tómate mucho más en serio tu rol de líder.

De regreso a las canchas. Involúcrate más en los proyectos de tu equipo pero no para supervisarlos sino para quitarles obstáculos. Vuélvete el capitán que juega en la cancha, no el director técnico que mira pasivamente desde fuera.

Claridad. Los principales motivos por los que una persona es improductiva es la falta de claridad en su rol y en su aportación.

Los líderes de hoy tenemos una enorme responsabilidad en nuestros hombros. En el futuro, seremos juzgados por lo que hagamos o no hagamos hoy, por eso necesitamos construir el futuro que queremos para nosotros y para las nuevas generaciones.

Hoy, un virus nos está obligando a construir ese futuro más rápido de lo que pensábamos. Veámoslo como una oportunidad para hacer que el futuro sea un mejor lugar para trabajar. Hagamos del trabajo remoto no una obligación sino una alternativa viable para cualquier persona.

El autor lleva más de 12 años recorriendo los caminos de Learning & Development, es fundador y CEO de Dare to Learn y Time Ownership, asimismo es Socio de ERIAC Capital Humano.

