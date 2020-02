Diego Lainez: Aprendizaje infinito, la respuesta al futuro del trabajo

Fuente: Cortesía

Los retos a los que nos enfrentamos en la industria automotriz no son pocos: los cambios en usos y costumbres de los usuarios y clientes; la rapidez de la Revolución 4.0; las condiciones cambiantes del mercado laboral y de los acuerdos comerciales con USA; entre otras cosas, hacen que sea difícil ver del otro lado de la colina.

La respuesta al reto: Aprendizaje infinito.

He encontrado en Metalsa un mindset de humildad como ninguna otro que haya vivido antes.

Esta cultura empieza con nuestro CEO: “We know that what got us here won´t get us there” es uno de sus quotes más repetidos. Se refiere a reconocer que lo que nos ha hecho exitosos, lo que sabíamos que funcionaba, lo que creíamos verdad absoluta de nuestro mercado, cliente, industria, puede ser que (o seguramente) no lo es más.

Una forma en que este mindset se ve reflejado es en el alto nivel de humildad intelectual de quienes formamos parte de Metalsa: reconocer que hay muchísimas cosas que no sabemos, y que lo que sabemos puede estar equivocado y por tanto debemos estar abiertos a cambiarlo y re-aprender.

Otro mindset importante para Metalsa es la agilidad. He encontrado una comunidad de pares, colegas, pero sobre todo líderes, dispuestos a admitir que no lo saben todo. Y mejor aún que quieren desaprender y re-aprender constantemente y de manera ágil.

Humildad intelectual + agilidad de aprendizaje en Metalsa.

Con esto en mente, en Metalsa University hemos hecho esfuerzos en los últimos años para promover ambos mindsets.

Por mencionar algunos de nuestros casos de éxito:

Learning agility: Es un módulo clave de todos nuestros programas de liderazgo.

MasterClasses: Traemos a la mesa expertos en temas del futuro del trabajo: Design Thinking, StoryTelling, Mindfulness, entre otros.

Coursera: Hemos dado acceso a la versión de paga de los cursos de coursera.

Flipped classroom for digital mindset: Un programa de aula invertida para homologar el lenguaje digital que admitimos que no tenemos.

Programas acelerados: Hemos elegido a un grupo de jóvenes, los hemos sacado de su rol para embarcarlos en un viaje de aprendizaje acelerado y convertirlos, en tiempo récord, en nuestros siguientes expertos de nuestros procesos Core. Lo que hoy toma 10 años aprender lo harán en dos años y medio.

BookClubs: programas estructurados y con una metodología poderosa y ágil detrás, con el fin de acelerar el aprendizaje en temas clave y de la mano de los mejores autores del mundo.

FailNights: Sesiones en las cuales líderes de negocio comparten historias personales de fracaso invitando a la reflexión de que fallar no es algo malo, si no parte clave del proceso de aprender.

Podcast Corporativo: Formato clave para traer información nueva, de alto valor, curada y de forma ágil a toda nuestra población.

Metalsa Talks: sesiones para que colaboradores internos compartan sobre un tema en el que tienen un expertise avanzado y relevante para los demás.

Tecnología: en general buscar siempre diseñar experiencias de aprendizaje más ad hoc con las realidades tecnológicas a las que tenemos acceso hoy en día: videos interactivos, Webinars , Grupos de WhatsApp, Microstios, entre otros.

Estamos empezando este viaje, pero no importa, porque es un viaje infinito.

El autor lleva más de 12 años recorriendo los caminos de Learning & Development, actualmente es Manager Global de Learning & Development Operations en Metalsa

