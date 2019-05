Dice ‘Bronco’: renuncia de Longoria ‘es puro invento’

El gobernador Jaime Rodríguez aseguró que la renuncia de Jorge Longoria a la dirección de la Agencia Estatal de Transporte (AET) “es puro invento”.

El Mandatario estatal negó rotundamente que Longoria haya presentado su renuncia, como trascendió hoy durante el transcurso de la mañana.

“Es un invento. Nadie me ha presentado nada (de renuncia), y yo no he tomado esa decisión en ese sentido”, dijo el gobernador.

Rodriguez explicó que aunque Longoria sí está desgastado por la situación del transporte público, lo trascendido sobre su renuncia quedó en un chisme.

Ante distintos medios de comunicación, el gobernador sostuvo que el Estado se mantiene firme en la creación de un fideicomiso que permita transparentar los ingresos del pasaje en las rutas camioneras.

Asimismo, indicó que el Estado pretende adquirir las unidades para tomar el control total del transporte público.