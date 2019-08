Diáspora de mexicanos y capitales: Resultado de demagogia e inseguridad jurídica

Fuente: Cortesía

Durante las últimas décadas del siglo XX, con la revolución de tecnologías de informática, vimos con nuevas armas la forma de personalizar la información y obtener análisis rápidos y certeros sobre casi cualquier tema. En política esto trajo los grandes cambios de tendencias y los partidos que habían estado en el poder y un nuevo esquema de gobiernos populistas empezaron a surgir, como resultado de los votos de castigo, así los gobiernos estatistas y elitistas de América empezaron a cambiar.

Para las casi dos décadas de este siglo, las llamadas redes sociales fueron la segunda parte de la revolución informática, creando no solo más velocidad y diferentes fuentes, sino también convirtiéndose en herramientas de control político.

En Nuevo León, el experimento del candidato independiente de difusión y control por medio de redes sociales, dio resultado y por primera vez en México, -que yo percibí-, fueron estas herramientas las que ganaron. Hoy, el control político que ejercen las redes sociales controladas políticamente por los partidos, o como resultado de un empoderamiento de las clases socioeconómica y culturalmente bajas, ejercen fuertes presiones que son capitalizadas por los políticos.

Pero, los “factores de la producción”, no siempre van de la mano con los intereses de los gobiernos. Hoy en México, las autoridades cercanas a las áreas de desarrollo económico piden a los empresarios confianza en el gobierno de México, situación difícil de aceptar ante la inseguridad jurídica que se les muestran a inversores y empresarios.

En las últimas semanas hemos escuchado que por unas “décimas de punto”, los especialistas en economía “se equivocaron” y que siempre sí, que México si está creciendo. Esto es a todas luces una falacia, y todos, pero especialmente los empresarios sabemos que “no” vamos bien, que las políticas de austeridad están frenando el desarrollo del país y que las políticas aislacionistas, como las de Trump no son buenas señales.

Mire, en este 2019, el comercio entre Europa y Asia se ha intensificado debido a las políticas y guerras de Trump; como resultado, el comercio entre Europa y Estados Unidos (EU) está estancado. En ciencia y tecnología, en el caso de China, ¡por primera vez!, los investigadores Chinos sobrepasaron a estadounidenses en número de inventos y la cantidad de empresas de alta tecnología ha crecido más en en el país asiático. En materia de educación, se gradúan más Doctores en Leyes y Ciencias políticas en EU, en cambio, en China el mayor número de graduados es en Ingeniería.

México también esta cerrándose las puertas con políticas aislacionistas equivocadas; ya es oficial que se está cerrando sus oficinas de representación comerciales en China, Japón, Bélgica, Uruguay y Francia. Los resultados serán, sin duda, menos comercio internacional y divisas, un dólar más fuerte y posiblemente la fuga de capitales.

La otra noticia que nos dio AMLO, es que “hay mejor distribución de la riqueza”. El hecho es que si eso fuera cierto, no se debería a unos cuantos meses del gobierno actual, sino a políticas y movimientos económicos de décadas, así que eso no sería una justificante válida para haber estancado el crecimiento de México en aras de evitar la corrupción. Que además no da muestras palpables de haber disminuido.

Con respecto a la mejor distribución de la riqueza, seguramente a López Obrador no le informaron que según la métrica internacional de IDH, o Índice de Desarrollo Humano, que es un estadístico compuesto de datos de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita, estamos en el lugar 74. Un país obtiene un IDH más alto cuando es más alta su esperanza de vida, nivel de educación y su Producto Interno Bruto (PIB).

Por otro lado, de acuerdo al propio CONEVAL, la metodología para la medición multidimensional de la Pobreza en México, tiene dos enfoques principales: El de los derechos sociales, que reconoce las garantías constitucionales de los individuos y asocia la pobreza a la atención de seis carencias sociales: Seguridad Social, Salud, Alimentación, Educación, Vivienda y Servicios Básicos; Y el enfoque de bienestar, que considera que el ingreso y la política económica tienen incidencia directa en el desarrollo social.

El reparto de dineros de subsistencia, para resolver estos temas se llama demagogia y no crecimiento ni menos es mejor distribución de la riqueza, en todo caso será más amplia la distribución de la pobreza.1

El hecho de mezclar la “felicidad” con los resultados es como prometer a los empresarios que ¡Si no ganan en este mundo, no se preocupen, lo harán en el otro! Es siempre “más fácil hacer feliz a una persona, que hacerla honesta.

