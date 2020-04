Diana Cárdenas: Covid-19, lecciones de un cisne negro

Fuente: Cortesía

En su libro El Cisne Negro, Nassim Nicholas Taleb hace un análisis del impacto de lo altamente improbable. Señala que estos eventos, a los que él llama “cisnes negros” (habría qué leer el libro para entender por qué), tienen tres características: son una rareza, producen un alto impacto y se buscan sus explicaciones después de que suceden.

En ese sentido, el COVID-19 es un cisne negro que nos tomó por sorpresa. Sin escatimar la gravedad de la situación, podríamos ver este evento como una oportunidad para repensarnos como individuos y como sociedad.

Es necesario entender que todos somos parte de un sistema, hoy enfermo, y que se requiere la colaboración de cada uno de nosotros más allá de partidos políticos, creencias y disciplinas; pues la salud es transversal a todos los ámbitos de la vida. Este sistema en el que estamos interconectados, y donde se han generado desequilibrios abismales, requiere una mirada integral y un liderazgo consciente.

La última conferencia a la que asistí antes de que se desencadenara la situación de contingencia estuvo a cargo de Fredy Kofman, quien visitó Monterrey para presentar su libro La revolución del sentido: el poder del liderazgo trascendente en el marco del aniversario número 55 de ERIAC.

“Un líder trascendente”, comentó Kofman, “invita a las personas a unirse a un proyecto que llena sus vidas de significado; un proyecto que promete dejar una huella en el mundo que durará mucho más que las vidas de aquéllos que lo han llevado a cabo”.

La siguiente charla a la que “asistí” en la misma línea de liderazgo consciente fue The Power of purpose: how conscious business can shape the post COVID19 world, pero en esta ocasión la conferencia fue virtual por obvias razones.

En ella, Ignacio de la Vega, Decano de EGADE Business School y Decano de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, entrevistó a Raj Sisodia, autor del libro Capitalismo consciente; Eduardo Garza T Junco, presidente del Consejo de FRISA; y Eugenio Elizondo, director general de CUPRUM.

Los empresarios regiomontamos hicieron énfasis en su compromiso con el bienestar de los empleados ante esta situación de emergencia. Eduardo Garza T Junco comentó: “No es momento de pensar en qué es justo y qué no lo es; es tiempo de pensar en lo que es posible y cambiar de paradigma”.

Por su parte, Sisodia comentó la necesidad de elevar el ánimo de las personas a través de la creatividad y el amor. A raíz de la charla, posteriormente entrevisté a Ignacio de la Vega, que me compartió la siguiente reflexión con la que cierro el tema:

“En el capitalismo de accionista, las empresas han privilegiado por décadas el beneficio para el accionista y la rentabilidad por encima de cualquier otro objetivo estratégico, olvidándose de su propósito principal como agentes de transformación de la sociedad. Necesitamos un nuevo paradigma que impulse cambios en el propósito de las empresas poniendo en el centro de sus modelos de negocio a los stakeholders, clientes, empleados, proveedores, accionistas y las comunidades donde tienen presencia”.

La autora es editora de la revista ERIAC Capital Humano y facilitadora de procesos de Comunicación y Desarrollo Humano.

Opine usted: editorial@eriac.com.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.