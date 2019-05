Detienen a Ancira; pararía AHMSA sus operaciones

Altos Hornos de México (AHMSA) confirmó ayer la detención en España de su Presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira Elizondo, aunque destacó que hasta el momento desconocía las razones de esto.

En un comunicado que envió a la Bolsa Mexicana de Valores detalló que ante esta situación, ha activado de inmediato los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones.

Agregó que está en espera de una respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la solicitud presentada el pasado lunes para el descongelamiento de las cuentas bancarias.

“AHMSA no cuenta hasta el momento con una información oficial que indique el sustento de estas acciones, que consideramos ilegales y arbitrarias, dado que no ha habido una actuación dolosa por parte de la compañía o de su Presidente, ni en momento alguno se ha requerido por parte de una autoridad aclarar algún acto financiero”, agregó.

Ante el congelamiento de sus cuentas bancarias, Francisco Orduña, director corporativo de comunicación de la empresa, dijo que sin éstas sólo tenían reservas de materia prima para operar dos días, por lo que tendrían que detener sus labores ante la falta de capital.

“Las cuentas están congeladas desde el lunes en la mañana (…) No saben lo que están haciendo, hasta el momento no tenemos una explicación oficial, ni nada. Los vamos a denunciar, por abuso de autoridad. Nosotros para operar tenemos reservas para dos días, esta es una empresa que no puede parar un minuto”, dijo.

Ante esta situación, Julián Fernández, analista de Bursamétrica, dijo que la empresa debe destituir inmediatamente a Ancira para mantener la confianza del inversionista y continuar con su reestructura financiera.

“Ahorita lo que le daría confianza y estabilidad a la empresa es que el comité destituyera a este Presidente, tomar cartas en el asunto, las riendas de la empresa y de ahí para adelante.

“Este sería el plan para que el mercado vea que la empresa está sólida y el comité toma acciones apoyando tanto a la empresa como al mercado, no a su Presidente ni a su director y éste asumir lo que tiene que asumir legalmente”, mencionó.

Añadió que “esto va a afectar la confianza de los inversionistas, pues ahora ésta ya se perdió y esperemos que se restituya. Si no lo hace, estaríamos viendo otra vez a la empresa regresar al olvido por parte de los inversionistas”. 

Con información de Sonia Coronado y Axel Sánchez