Destacan García y Monterrey en feminicidios

Durante los primeros dos meses de este año los municipios de García y Monterrey en Nuevo León destacaron a nivel nacional por el número de feminicidios registrados, al reportar cada uno, junto con Tijuana, Baja California, cuatro delitos de este tipo, superados solamente por Culiacán, Sinaloa, que registró cinco.

De acuerdo con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), respecto a enero, el incremento de este delito en los dos municipios de Nuevo León fue del 100 por ciento, pues en el primer mes del año ambos registraron dos feminicidios, misma cantidad que los reportados en febrero.

Irma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad A.C., sostiene que un factor que explica el alza en los feminicidios se debe a que por cuestiones legales todos los asesinatos de mujeres se deben calificar de este modo.

“La cuestión está en que en Nuevo León se está investigando como feminicidio toda muerte violenta de mujer, tal y como lo establece la sentencia Mariana Lima Buendía, que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los operadores de la procuración y de la administración de justicia primeramente a investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer y posteriormente juzgarla como tal”, detalló.

Las cifras del SESNSP señalan que de estos cuatro municipios, el de García tiene la tasa de feminicidios más alta por cada 100 mil mujeres, siendo de 2.67, mientras que la de Culiacán es de 1.02, la de Monterrey de 0.7 y la de Tijuana de 0.45.

Otros municipios de la entidad que están incluidos en la lista de los 100 con presuntos feminicidios son: Escobedo, Cadereyta, Juárez, Los Aldama, Pesquería, San Nicolás y Santa Catarina, con uno cada uno.

El organismo federal había señalado que durante el primer bimestre del año el número de feminicidios cometidos en Nuevo León ascendió a 15, lo que representó un incremento de 25 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando ascendieron a 12.

El SESNSP indica que de los 15 feminicidios en Nuevo León, 12 fueron contra mujeres mayores de 18 años; uno contra una menor de edad y dos no fueron especificados.

La activista indicó que se ha generado una serie de acciones para prevenir la violencia familiar que al final de cuentas lleva al feminicidio, pero nuestra cultura todavía no nos permite respetar a las personas que son diferentes y hay una cultura machista y misógina por lo que hay muchos hombres que no han entendido que la violencia no es el camino para una vida tranquila.

Ochoa comentó que “podemos apoyar a que los delitos de violencia familiar no escalen a nivel de feminicidios si hacemos que empiece a operar el Centro de Justicia para Mujeres que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Comentó que con el problema del Covid-19 las personas están cautivas en sus casas y espera que no haya comisiones de delitos en contra de las mujeres.