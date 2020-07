Destaca Nuevo León en empleo y valor agregado

Durante los Censos Económicos del 2019 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León (NL) destacó en la generación de empleo al ubicarse en la cuarta posición con el mayor número de personas ocupadas, mientras que Monterrey se ubicó en el top five de los municipios que más aportan al valor agregado de las entidades económicas a nivel nacional.

Los resultados de estos censos muestran que a pesar de que la entidad registró solamente 180 mil 143 establecimientos, lo que representó el 2.83 por ciento del total nacional, generó dos millones 39 mil 701 empleos, es decir, el 5.99 por ciento del personal ocupado en todo el país.

Por primera vez el censo aportó datos sobre los negocios informales, los cuales representan 47.9 por ciento del total de Nuevo León, esto es, 151 mil 448 establecimientos que emplean a un millón 803 mil 965 personas.

“Estos negocios son los que tienen cinco personas ocupadas o menos; no pagan “contribuciones patronales a regímenes de seguridad social” ni “otras prestaciones sociales”; no forman parte de una empresa con varios establecimientos; no cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona.

“Además, no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración, asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos; no utilizan un sistema contable y no pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas”, detalla el Censo.

Arturo Blancas, Director General de Estadísticas Económicas del Inegi, señaló que el número de unidades económicas recuperó el ritmo de crecimiento que se tenía antes del 2014, al registrar un incremento promedio del 2014 al 2019 de 2.4 por ciento.

Agregó que con relación al número de empleos también recuperaron su crecimiento, siendo una tasa de cuatro por ciento, y en valor agregado el monto ascendió a nueve millones 983 mil 800 millones de pesos, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 2014 al 2019 de 5.9 por ciento.

“Vemos que el Censo del año pasado lleva estadísticas a nivel municipal y no solo a nivel entidad federativa, por lo que podemos ver los 10 municipios del país que más contribuyen al valor agregado”, destacó el funcionario.

“Monterrey está en el top five de los municipios que más aportan en valor agregado a nivel nacional, al ubicarse en el lugar número cinco, con una contribución del 3.2 por ciento en los censos económicos del año pasado, subiendo una posición respecto al lugar ocupado en el 2014”, indicó Blancas.

En cuanto al personal ocupado, dijo que Monterrey se mantuvo en el 2019 en la misma posición que ocupó en el 2014, siendo la número cuatro, al contribuir con el 2.4 por ciento de esta variable a nivel nacional.

Destacó que según su valor agregado, en Nuevo León las actividades industriales lideran la aportación económica, al contribuir con el 47.5 por ciento, mientras que el sector servicios aporta el 34.2 por ciento y el segmento comercio con el 18.3 por ciento restante.

Julio A. Santaella, presidente del Inegi, dijo que en los últimos cinco años el sector de la minería ha bajado su participación en el total nacional debido a la “despetrolización” de la economía y en cambio el sector automotriz está teniendo cada vez una mayor importancia.

“La industria automotriz ha ganado participación en estos cinco años, al presentar un alto crecimiento y dinamismo, pues en este periodo se generaron alrededor de 858 nuevos establecimientos para llegar a tres mil 300 unidades, además se generaron casi medio millón de nuevos puestos de trabajo para llegar a un millón 300 mil y la tasa de crecimiento medio anual del valor agregado de esta industria fue de más del 10 por ciento en estos cinco años”.

“Esto tuvo una representación en municipios como Pesquería, Nuevo León, que duplicó su valor censal en estos cinco años y actualmente aporta el 3.2 por ciento del valor agregado del sector, ubicándose en la décima posición como el municipio que más aporta a este rubro”, agregó.