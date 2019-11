Desconfianza frena la inversión

La inversión privada en el país registró una caída del cuatro por ciento en el segundo trimestre, debido a la desconfianza de los inversionistas ante tantos cambios que están sucediendo en el país, por lo que urge generar certidumbre e incentivos a la inversión, advirtió Adrián Sada Cueva, presidente de la Caintra, Nuevo León.

El empresario indicó que hay un ambiente de preocupación por la situación económica del país, donde las expectativas para este año son “bastante bajas”, aunado a esto están viendo una fuerte caída en la inversión privada.

“Hemos estado analizando qué tenemos que hacer para estimular la economía, qué tenemos que hacer como industria para que esto se revierta. Al final se resume en un tema de confianza”.

Refirió que el porcentaje de Cetes en posición de extranjeros pasó de un 32 por ciento a finales del año pasado a un 18 por ciento este año.

“Es un reflejo quizá de desconfianza ante tantos cambios que están sucediendo en el país, donde el inversionista y el empresario no está gastando, no está invirtiendo y no quiere apostar su patrimonio en esta economía, porque todavía hay algunas cosas por definirse o aclararse, de cambios que están sucediendo”, expresó en rueda de prensa posterior a la Sesión de Consejo del organismo.

“Lo que escuchamos de todo el mundo es mucha cautela, mucha prudencia hasta esclarecer cómo van a estar estas leyes y las misceláneas y que sean comunicadas apropiadamente, sigue habiendo esa prudencia en la inversión”.

Aclaró que sólo continúan las inversiones para mantenimiento, o para renovar equipos, pero no hay grandes inversiones de expansión para el próximo año.

Indicó que hay un estancamiento en varios sectores, pero en la industria de la construcción ya hay una recesión al caer cuatro por ciento.

Refirió que uno de los temas importantes que preocupan es la fuerte actividad que hay en el Legislativo, con una gran cantidad de iniciativas que implican cambios que generan incertidumbre entre las Pymes.

Mencionó qué hay reformas fiscales que llevan a considerar como crimen organizado ciertos temas y el inversionista está preocupado por la falta de conocimiento por cómo se están creando las leyes, además está el tema de la extinción de dominio que ha generado mucha inquietud.

“Creemos que es crucial que logremos que estas leyes en el tema fiscal… estimulen la inversión. Vale la pena recalcar que todo el mundo está consciente de los problemas de fraude fiscal en la parte de la facturación, hubo un abuso y se tiene que acabar, estamos de acuerdo”.

Sin embargo, al pasar como crimen organizado es crítico dar certidumbre para que no se presenten casos en los que justos paguen por pecadores, añadió.

“Nos gustaría que propusieron una iniciativa de simplificación fiscal…, e iniciativas que estimulen claramente la inversión”, reiteró.

Sada Cueva, dijo que es bastante complejo para una empresa pequeña iniciar operaciones y conseguir todos sus permisos… “sería fantástico que dentro de estas iniciativas que están presentando tuvieran la iniciativa de simplificar sería algo muy bueno”.

Señaló que la violencia y el crimen organizado afectan de manera importantísima la actividad económica, ya que no han visto mejoría en los robos en carreteras “no vemos un cambio en la tendencia en cuanto a mejora en robos de unidades o mercancías”.

Por su parte, Guillermo Dillon, director de la Caintra, refirió que respecto a los cambios legislativos, la mayor preocupación está entre las Pymes, mientras más pequeña es menos información tiene de los cambios que las autoridades aprueban.

“Hay mucha información falsa en las redes sociales y tienen a las empresas pequeñas muy preocupada, estamos insistiendo en las reglas misceláneas que se precise mucho más, para que haya más certidumbre”