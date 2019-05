Descartan rentabilidad de Axtel en el corto plazo

La separación de Axtel en dos compañías, Infraestructura y Servicios de TIC, si bien le permitirá incrementar la rentabilidad de red, también existe limitantes para que en el corto plazo no se alcancen dicho objetivo, señaló Fernando Bolaños, analista de Grupo Financiero Monex.

La subsidiaria de Alfa explicó que Infraestructura será propietaria de la mayoría de los activos de Axtel, incluyendo los centros de datos y la red de fibra óptica. Proporcionará conectividad e internet a operadores, mayoreo.

Proporcionará soluciones administradas de telecomunicaciones y TI al clientes empresariales y gubernamentales.

“Lo anterior podría permitir incrementar la rentabilidad de la Red, captando nuevos ingresos y haciendo más eficiente su ocupación”, resaltó.

Mencionó que como puntos a favor, Axtel tiene que el enfoque en Servicios de TIC, podría brindar mayores crecimientos a partir del próximo año.

Destacó que “en los últimos tres años, la tasa de crecimiento anual compuesta de los actuales negocios de Axtel para las ventas y Ebitda fue de 6.0 por cuento y 13 por ciento, respectivamente”.

También resaltó la reducción de la deuda, de intereses y mejora en el perfil de vencimientos.

En cuanto a los puntos en contra, el analista dijo que aunque la empresa está optimista sobre dicha estrategia, hay aspectos como el nivel de los intereses que frenaron el potencial de la utilidad neta, en el primer trimestre del año; además de que la estrategia shell & lease back de los centros de datos estarán sujetos las nuevas normas contables.

Además, dijo “la división Infraestructura va a tener la libertad de ofrecer servicios no sólo a los actuales clientes de Axtel, sino que también a competidores de esta”.

Aunque la estrategia de Axtel es similar a la que América Movil está realizando con Telmex, la diferencia es que en ésta la empresa busca optimizar sus activos, mientras que en la otra, fue demandada por la Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Sobre los potenciales compradores de los centros de datos y el monto estimado de la posible venta, el analista de Grupo Financiero Monex, destacó que la empresa sólo refirió que se hará a un múltiplo superior a doble dígito.

“Desafortunadamente no tengo nombres y la empresa no quiso dar a conocer mayor información, no dieron a conocer múltiplos, ni ejemplos de otras operaciones realizadas en Estados Unidos, ni más datos. Lo único que compartieron es que es posible que la venta se hiciera a un múltiplo superior a doble dígito”, detalló.