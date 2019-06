Descarta Alfonso Romo intervención sobre AHMSA

Altos Hornos de México (AHMSA) es una empresa debidamente constituida, con su Consejo de Administración y en Bolsa, por lo que el gobierno no tiene por qué intervenir, señaló Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, en el Encuentro Ternium Propymes 2019.

“Estamos haciendo un marco especial y son muchas de las Secretarías (que intervienen), yo no soy el único que está viendo cómo hacemos para que la empresa no se caiga, es importante preservar las fuentes de trabajo”.

¿Descartan intervenir? se le cuestionó, “yo no estoy metido en eso, no tenemos por qué intervenir, es una sociedad anónima debidamente constituida con su Consejo de Administración y están en Bolsa, no tenemos en mi opinión, por qué intervenir”.

El Senador Napoleón Gómez Urrutia declaró que el gobierno debe intervenir AHMSA “por los malos manejos”, para preservar la fuente de empleo.

“Es una opinión de él, en el gobierno estamos haciendo todo lo posible para separar lo que es un tema de un directivo, si es que existe, no sé porque no me consta y no estoy dudando, pero no me consta y no me gusta hablar sin tener, como dicen en el rancho, los pelos de la burra en la mano. Lo que estamos tratando de ver es cómo no afectamos la operación de AHMSA, que es una empresa tan importante en la economía regional y nacional”.

Señaló que “desde afuera” están tratando de ver qué pasos hay que hacer, la primera la tomó el presidente de la República, “muy atinadamente”, al liberar las cuentas para que AHMSA pudiera seguir operando.

“Fue una muestra de que vamos a separar lo que son los problemas personales, con los miles de trabajadores que están ahí y también las cadenas de valor que están en Coahuila y en todas partes de la República”, dijo.

CAMBIOS EN AHMSA

AHMSA informó a la Bolsa que realizó cambios provisionales en su estructura directiva, designando como CEO interino al consejero James Pignatelli, quien integra además una comisión especial, junto a Xavier Autrey y Jorge Ancira, para reforzar la dirección general, a cargo de Luis Zamudio.

Según trascendió, el lunes se celebró una junta extraordinaria, y ante la situación de la empresa el Consejo de Administración, que encabeza Alonso Ancira Elizondo, determinó la designación y aprobó una reformulación del programa operativo para el presente año, y un plan financiero destinado a robustecer la posición de la empresa.