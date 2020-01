Denuncian irregularidades en contrato de luminarias en Cadereyta

Celsol, empresa dedicada al alumbrado público eficiente, denunció que el proceso de adjudicación para el contrato relacionado al Proyecto para la Modernización Tecnológica y Operativa del Sistema de Alumbrado Público Municipal en Cadereyta, Nuevo León, ha sido irregular y contrario a lo que establecen las disposiciones legales que regulan este tipo de adjudicaciones.

Durante la junta de aclaraciones organizada por el municipio con relación a la licitación del proyecto de alumbrado público, el tesorero municipal, Juan Bautista González Franco, los limitó a no tener derecho de réplica ante las preguntas presentadas por Celsol, censuró el director jurídico de Celsol en un comunicado.

“La respuesta fue apéguense a las bases evadiendo por completo dar una réplica concisa y transparente, curiosamente la empresa Proyectos y Obras Jaza, S.A. de C.V. no tuvo el mayor interés de cuestionar la evidente falta de información esencial para la elaboración de una propuesta viable, lo que solamente nos lleva al supuesto de que dicha empresa de alguna manera tuvo acceso a información privilegiada dándole ventaja entre los participantes y es por esto que surge la pregunta de ¿Qué interés tiene el municipio en realizar un proceso en donde con claridad, se manifiesta que la finalidad es beneficiar a una empresa en particular y no promover la libre participación como lo establece la Ley?”, cuestionó el representante legal de Celsol.

Relató que antes de iniciar con el proceso de licitación, el 15 de noviembre del 2019, el Municipio de Cadereyta recibió una propuesta no solicitada por parte de la empresa Proyectos y Obras Jaza, S.A. de C.V. para llevar a cabo la implementación del Proyecto de Modernización Tecnológica y Operativa del sistema de alumbrado público y prestar el servicio al municipio.

Al mes siguiente, el municipio lanzó una convocatoria para una nueva licitación el día 18 de diciembre de 2019, explicaron los afectados.

“Llama la atención la prisa con la que el municipio llevó a cabo las aprobaciones que se requieren para realizar este tipo de concursos”, indica Lizárraga.

“Es decir, entre la presentación de la propuesta no solicitada y la publicación de la convocatoria respectiva, no pasaron ni 30 días naturales”.

El Alcalde Ernesto Quintanilla, abundó el abogado en el comunicado, ha dicho que el proyecto de Celsol, que se firmó y aprobó en el 2012 y que sigue vigente, por la cantidad de 153 millones de pesos a 10 años es “muy caro”, pero ahora pretende que el municipio gaste 700 millones de pesos en un lapso de 20 años, el cual termina teniendo un costo real de más de mil 388 millones de pesos según la propuesta no solicitada de la empresa Proyectos y Obras Jaza, S.A. de C.V.

“¿Por qué mal informar a los ciudadanos sobre el costo real del proyecto?, censuró”.

“¿Por qué mantener fuera de sus declaraciones públicas que estaría afectando más del 25 por ciento de las participaciones federales y el impuesto predial por 20 años?, ¿Por qué el municipio que representa el señor Ernesto Quintanilla, quiere limitar la libre participación en una licitación pública tan importante, y más relevante aún, porque hacerlo a través de un proceso irregular?; el contrato de Celsosl es y seguirá vigente hasta en tanto el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León disponga lo contrario a través de los mecanismos legales correspondientes”.

El modelo de Celsol no implica una inversión inicial por parte del municipio, y el proyecto se empieza a pagar hasta que se generen los ahorros que se obtienen del gasto mensual de energía eléctrica al instalar un sistema mucho más eficiente que permite reducir de manera importante el consumo de energía, y en lugar de destinarse al pago de facturas a la CFE, permite liberar el presupuesto y generar un ahorro incremental en las finanzas públicas, indicaron.

El proyecto aprobado de Celsol contempla modernizar 13 mil luminarias en menos de seis meses, esto es, el cien por ciento del alumbrado público del municipio de Cadereyta, el cual generará un ahorro de al menos 273 millones de pesos durante 10 años para el municipio, así como el ahorro inmediato de 43 millones de kWh, mismos que son consumidos actualmente por el sistema de alumbrado público ineficiente con el que cuenta el municipio de Cadereyta.

“Lo más terrible de todo es que los primeros afectados serán los ciudadanos de Cadereyta, al quedarse sin luz por incumplimiento de contrato”, manifestaron.