Definirá árbitro distribución de “cheve” en Brasil

Coca-Cola FEMSA (Kof) continuará distribuyendo en Brasil las cervezas de Heineken hasta que un tribunal de arbitraje internacional decida lo contrario, aseguró la embotelladora en su informe anual.

Hace dos años Heineken dio por terminada, de manera anticipada, la relación comercial que tenía con Coca-Cola FEMSA en aquel país, derivado de la compra que la cervecera holandesa hizo al grupo japonés Kirin Holding.

“Heineken Brasil nos entregó un aviso de terminación del acuerdo bajo el cual distribuimos y vendemos productos de cerveza Heineken en nuestros territorios brasileños. Debido a que el vencimiento del acuerdo está provisto en 2022, sometimos esta disputa a un proceso de arbitraje.

“Continuamos operando y Heineken Brasil continúa obligado a operar bajo este acuerdo durante el curso del arbitraje”, destacó la embotelladora.

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes. Un árbitro o tribunal con varios árbitros dictarán una decisión sobre ésta.

José Antonio Cebeira González, analista de Actinver, dijo recientemente que en México el acuerdo al que llegó Oxxo, empresa de FEMSA, con Grupo Modelo para distribuir en sus tiendas su portafolio de cerveza, forma parte de una potencial cancelación definitiva de la distribución de cerveza en Brasil.

“Se ha platicado mucho que el tema de Brasil ha disminuido la calidad de la relación entre Coca-Cola FEMSA y Heineken, pues todo apunta a que se están empezando a tomar las primeras directrices de que es altamente probable que acabe terminándose el contrato de distribución en Brasil.

“Al no tener uno de los grandes mercados que ellos (Kof) tenían, buscan otras opciones, y al ya no tener esta exclusividad habrían platicado de la posibilidad, dado el acuerdo con Modelo, de decir: bueno ya no estás en Brasil pero puedes vender otra cerveza que no sea la mía.

“Siento que la negociación va avanzando a quedarse sin la distribución de Heineken y en una primera instancia suena bastante razonable”, dijo.