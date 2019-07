Defienden resultados y labores de seguridad

Aunque la violencia recrudece en la entidad, para el gobierno estatal, Nuevo León cuenta con algunas referencias favorables en materia de seguridad.

En entrevista exclusiva para El Financiero, el titular de la Coordinación Ejecutiva estatal, Waldo Fernández, aseguró que “para la seguridad de Nuevo León tenemos un análisis y un reto que se vuelve muy contradictorio, pero sí quisiera matizar lo que está sucediendo en el estado y en el país. Tenemos la corporación mejor evaluada en el país, según datos del INEGI. Y que, a lado nuestro, Coahuila tiene el lugar 14, y Tamaulipas creo que está en el 24”.

Sin embargo, a pesar de los malos resultados reflejados en los últimos años, Fernández defendió a la Fuerza Civil como la corporación policíaca del Estado.

Por ejemplo, según cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, las denuncias por homicidios (delito ligado comúnmente al crimen organizado) se incrementaron en el transcurso de los últimos tres años.

Mientras que en el 2016 se registraron 644 casos, los homicidios se dispararon a 656 y 825 denuncias para el 2017 y 2018, respectivamente.

Además, en los casos de homicidios se incluyen los asesinatos de elementos policíacos de distintas corporaciones que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

“Nuevo León tiene condiciones de seguridad que se están atendiendo. Pero sí hay que entender la realidad nacional, no estamos en una isla, y no estamos rodeados por un muro”, indicó el titular de la Coordinación Ejecutiva estatal.

El funcionario estatal sostuvo que, para combatir la inseguridad, es indispensable el trabajo en coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios.

Y es que, desde enero, los tres niveles de gobierno arrancaron el denominado Operativo Metropolitano de Seguridad con el que pretenden terminar con la violencia, principalmente con el incremento de homicidios en la entidad.

 ¿Puedes platicarnos sobre lo que está pasando en seguridad?

 El primer responsable de la seguridad es el Municipio, luego el Estado entra en auxilio, y luego la Federación. Salió hace unos días el asunto de los homicidios. Han aumentado los homicidios, y ese indicador es gravísimo. Pero la Fiscalía del Estado es autónoma. Y a mí (el Estado) me etiquetan la cifra de homicidios, pero (la Fiscalía) no ha agarrado a nadie (de los delincuentes). Hay que agarrarlos, porque por más labor preventiva que hagas en una parte de los homicidios pues se prejuzga, que están siempre ligados al crimen organizado, pues hay que agarrar a esas bandas porque van a seguir delinquiendo. No nos estamos desligando de la seguridad, pero sí es importante que quienes ya aparecen ahora, tengan su cuota de facturación.

 Ya son muchas bajas de policías, ¿qué está haciendo el Estado para preparar a sus elementos?

 La única herramienta que tienes para evitar las bajas es la capacitación. Puedes traer el equipamiento más fuerte, etcétera, y obviamente los chalecos cuentan, pero lo fundamental es la capacitación. Todos los elementos tienen, de manera homogénea, las mismas herramientas en tema de seguridad. Lo que tenemos que hacer es capacitarlos. Hay que capacitar mucho a los elementos de las corporaciones para que cuando hay contingencias acudan a las contingencias, al llamado del auxilio a tratar de ser lo más prudente posible, en beneficio, primero que nada, de la corporación, pero particularmente de sus propias familias y de ellos. Entonces, se trabaja mucho en esa parte. Obviamente la delincuencia organizada tiene mecanismos de inteligencia que, si no son superiores, rivalizan a nuestros propios organismos de inteligencia y coordinación.

 Antes los homicidios estaban bajando, y en los últimos años repuntaron. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Nuevo León?

 Primero, hubo un cambio de gobierno federal. Son hechos. Hay una parte de cuánto se tardó la Federación en poder echar a andar la Guardia Nacional, es un nuevo modelo de seguridad que entró en función apenas este domingo que pasó. Mover al elefante burocrático para echarla a andar le costó a la Federación, pese a que tienen el control del Senado y del Congreso de la Unión. Segundo, tenemos las Fiscalías autónomas. También tienen que pasar ellos, como el Estado y la Federación, para ver quién le va a cuestionar su sistema de rendición de cuentas. Yo no he visto (que en Nuevo León) comparezca el Fiscal General, pero ya tiene más de un año y no lo he visto comparecer y públicamente explicar qué es lo que está pasando. El responsable de resolver los homicidios es el Fiscal, y no veo que le hagan un cuestionamiento concreto de qué se está haciendo para resolver esta problemática.

 Se anunció la llegada de mil 200 elementos de la Guardia Nacional a Nuevo León, ¿serán suficientes para combatir la incidencia delictiva?

 Más que llegar, hay que dejar bien en claro. Aquí tenemos en la Séptima Zona Militar una corporación de la Policía Militar que fue hecha con recursos empresariales de cuatro estados, y recursos de la Federación. Ya estaba aquí la Policía Militar, ahora muchos de ellos se están integrando a la Guardia Nacional, y son los que algunos se van a quedar aquí. Nosotros siempre hemos tenido cerca de mil elementos federales. Yo apoyo a la Guardia Nacional porque es el único modelo de seguridad real que tenemos para combatir la inseguridad.

 ¿Qué está pasando con la comunicación? Porque Aldo Fasci lleva ya algunas pifias. Dice algunas cosas y luego lo contradicen.

 En la parte de la comunicación, más que las contradicciones, si las ha habido, pero luego hay las rectificaciones o las ratificaciones, porque el que tiene el mandato es el gobernador (Jaime Rodríguez), y el gobernador tiene la facultad de en público o en privado, corregir a sus secretarios. Creo que ahí no hay que espantarnos tanto. No se asusten si luego sale el gobernador y ven que lo corrigió, pues es parte de la democracia, son los nuevos tiempos, y las nuevas formas que se están viviendo.