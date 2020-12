Defenderá Clúster Energético interés de socios ante Gobierno Federal

Ante la necesidad de defender los intereses de negocio de las empresas socias, que se ven afectadas por decisiones ilegales por parte del Gobierno federal, el Clúster Energético de Nuevo León (NL) analiza modificar sus estatutos para poder interponer demandas colectivas, adelantó ayer César Cadena Cadena.

El presidente de dicho organismo empresarial reveló que en la próxima asamblea acordarán entre los socios efectuar ajustes en los estatutos del Clúster Energético de NL para contar con la capacidad de representar jurídicamente a los socios en acciones legales, toda vez que el diálogo con las autoridades actuales es imposible.

"Lo que empezamos a ver con el nuevo Gobierno es que todos los procesos se han judicializado, no hay diálogo, si no metes a un abogado, no vas a ganar, no vas a progresar", afirmó Cadena Cadena.

"Nos ha pasado con las energías limpias y con todo en el sector, en donde el Gobierno no ha cambiado la ley, pero adoptó una actitud mejor: no cambio la ley, pero tampoco resuelve nada".

La autoridad y los reguladores han efectuado múltiples cambios a la regulación secundaria, vía principalmente mediante actos administrativos, que impactan de manera negativa la operación de las empresas privadas que participan en el sector energético, han sostenido expertos.

El Clúster Energético de Nuevo León es una asociación civil integrada con el modelo de la triple hélice, en donde la industria energética, la academia y el Gobierno de NL trabajan juntos para el desarrollo de la competitividad del sector energético estatal.

El objetivo del Clúster Energético de Nuevo León es desarrollar la industria energética, promoviendo su fortaleza para convertir al estado en una entidad líder, donde se creen nuevas empresas, se apoye a las existentes y se generen programas innovación y desarrollo, fortaleciendo su infraestructura y su capital humano especializado.

Además, el organismo busca que el sector energético sea uno de los principales proveedores de desarrollo económico de Nuevo León en virtud de su vocación industrial y emprendedora, convirtiéndolo en el mejor lugar para hacer negocios de la industria de energía en México.