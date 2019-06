Decepciona primer semestre de AMLO: Concanaco

El primer semestre del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido desilusionante, señaló Jorge Emilio Garza Treviño, vicepresidente de Economía y Finanzas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México (Concanaco).

Entrevistado en Monterrey, luego de dar una plática ante socios del Club Rotarios, el empresario comentó que el sexenio empezó con optimismo, pero las acciones que ha realizado hasta el momento el nuevo gobierno han provocado una desilusión en el sector privado y en gran parte de la población.

“Lo que el gobierno piensa es muy bueno, como eliminar la pobreza extrema y la corrupción. Sin embargo, el problema es el cómo lo está haciendo”.

Dijo que la cancelación del nuevo aeropuerto, la construcción de una refinería en Tabasco, la venta del avión presidencial y el proyecto del Tren Maya, no están bien fundamentadas desde el punto de vista financiero.

“Esto nos está llevando a tener una desaceleración en la economía, que no beneficia a nadie. No hay recursos suficientes, no hay inversión pública”, indicó el vicepresidente de la Concanaco.

Sin embargo, manifestó su esperanza de que el presidente corrija el rumbo de la economía.

“Hay que darle otro rumbo al timón y fomentar primero la cordialidad de todos los mexicanos. El hecho de que le llame a unos fifís o neoliberales, no lleva a ningún lado”, agregó.