Cuando desaparezca el efectivo

Fuente: Cortesía

Hace unos días me encontraba en una farmacia realizando una compra. Desafortunadamente, cuando llegó el momento de pagar noté que había olvidado la cartera en mi domicilio, con todo lo que esto conlleva: no efectivo, no tarjetas y, por ende, no poder finalizar la transacción. La única solución que se me ocurrió en ese momento fue ir a buscarla hasta mi casa, pero el factor tiempo me impedía tomar esa opción. Entonces recordé, justamente, que unos días atrás había activado un nuevo servicio que mi banco me había recomendado, el cual consistía en una app, propia de la institución financiera, que almacena los datos del “plástico” en mi celular y me permite realizar compras sin la necesidad de tener a la mano la tarjeta y, por consecuencia, sin cargar efectivo. Justamente ese establecimiento aceptaba esa forma de pago por medio del NFC (pagos por Near Field Communications, que permite la comunicación a corta distancia entre dos dispositivos electrónicos de manera inalámbrica) y se pudo aplicar sin ningún problema, todo de manera digital, concentrado en un solo dispositivo.

A mi mente vinieron escenas de películas futuristas como El Precio del Mañana, en la que las personas realizan transacciones por medio de un “wallet” ubicado en su antebrazo. En ese mundo y en esa época, el efectivo ya no existía. Y es que en esta plena transformación digital sería increíble no creer que el dinero debe evolucionar y pasar del papel a los datos. En lo particular, me da mucho gusto que en México vamos progresando en este rubro, y son interesantes los esfuerzos que se han hecho y se tienen pensado hacer entre BANXICO, SAT y las instituciones financieras en el país. ¿Vamos tarde? No, pero vamos en esta carrera de autopista digital sin algunos elementos importantísimos, como la infraestructura tecnológica, así como el reto generacional y demográfico en cuanto inclusión financiera. En un último estudio del IMCO se menciona que el 96 por ciento de las transacciones en México se hacen en efectivo y, respondiendo si vamos tarde o no, les puedo decir que el 85 por ciento de todas las transacciones de consumo en el mundo se realizan en efectivo, según un estudio de MasterCard. No vamos mal.

El uso de efectivo genera ciertos problemas como la evasión fiscal, anonimato de actividades ilegales, corrupción y, en las empresas, definitivamente un descontrol interno por la naturaleza del uso del dinero, desaprovechar el crecimiento fuera de su región; todo lo anterior ocasiona tener un menor crecimiento como país. El caso más sonado como país donde está a punto de desaparecer el dinero es Suecia, donde solo el uno por ciento del importe de todos los pagos ocurren con efectivo. Eso sí, hablamos de un país donde el 97 por ciento de la población tiene acceso a tarjetas y el 85 por ciento a servicios de banca por internet. Otra vez el famoso tema de inclusión financiera. Y es que pensamos que inclusión financiera es sólo el porcentaje de la población que tiene una cuenta bancaria. Es más que eso: inclusión financiera son las herramientas tecnológicas y financieras para que exista esta digitalización; inclusión financiera es la cantidad de cajeros o ATM’s que hay en un municipio; inclusión financiera es que los negocios tengan Terminales de Punto de Venta, es un reto que involucra a oferentes y a clientes.

En el último Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV, se demuestra justamente que los esfuerzos deben ir encaminados a temas de infraestructura: del total de dos mil 458 municipios, el 32 por ciento no cuenta con terminales de punto de venta, y en tipo de municipios rurales la distancia que debe recorrer una persona para encontrar una sucursal bancaria es de 29 km y 24 km para un cajero automático, siendo los más preocupantes los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tomemos el ejemplo de Kenia, donde apostó a la tecnología financiera vía teléfonos celulares, invirtió en infraestructura en telecomunicaciones e internet y ha dado un gran brinco, acompañando este proceso con educación financiera.

Ojalá llegue el momento en que vaya a mi restaurante favorito y quiten el horrible letrero de “por el momento no aceptamos tarjetas, solo efectivo” y entiendan que el uso del dinero electrónico crea más oportunidades para vender y controlar el negocio, y no lo vean como algo que ocasiona el pago de impuestos. El efectivo crea fronteras, lo electrónico une mundos.

El autor es contador y profesor Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios del Campus Monterrey.

