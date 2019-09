¿Cuáles son los 5 descuidos que afectan a las Pymes?

Eres emprendedor y evidentemente tu objetivo es consolidarte y crecer. Sin embargo, te enfrentas a algunos retos que pueden truncar tus aspiraciones, aunque existen estrategias para que seas un caso de éxito.

Existen compañías como Aspel, que te pueden orientar sobre los pasos a seguir para la consolidación de tu proyecto.

Entrevistado por El Financiero, el director general de Aspel, Gilberto Sánchez, detalló que, en Nuevo León, el 66 por ciento de las Pymes no superan los cinco años de operaciones, y su tiempo de vida es de 7.2.

Pero, ¿qué factores influyen en la desaparición de las Pymes? A decir del director general de Aspel, existen “cinco grandes descuidos que hacen desaparecer una Pyme. Específicamente en Nuevo León desaparecen el 66 por ciento de las Pymes antes de cumplir los cinco años, y su vida promedio es de 7.2 años”.

No planificar es el principal descuido, refiere Sánchez, pues tener un plan de negocios ayuda a establecer objetivos.

Los gastos excesivos. Y es que, el no saber en qué se gasta o no llevar un control de gastos ocasiona falta de liquidez. Asimismo, el no estar al corriente con los deberes tributarios, lo que puede provocar desequilibrios por las actualizaciones, recargos y multas.

Descuidar el inventario y no delegar el control administrativo, son los dos descuidos restantes que podrían desaparecer a tu Pyme.

Sánchez indicó que la tecnología es una gran aliada de los empresarios, ya que ayuda a realizar operaciones de manera más eficiente.

Y es que, según Sánchez, en pleno año 2019, aún existen comercios que se reúsan al uso de las tecnologías. Y es aquí en donde Aspel podría jugar un papel importante en tu pequeño o mediano negocio.

Aspel es una empresa con 37 años de experiencia en el software administrativo, con más de 900 mil clientes distribuidos en Latinoamérica, de los cuales, alrededor de 50 mil están en Nuevo León.