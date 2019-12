Crecería 30% venta de paneles en Nuevo León

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó que las empresas y viviendas puedan vender el excedente de energía eléctrica generada por paneles solares a sus vecinos, lo que trae certidumbre y un impulso importante en las ventas del sector, señaló Alfredo Beltrán, director de GreenLux.

“Esta medida incrementaría en más de 30 por ciento en las ventas de paneles solares en Nuevo León, porque hay muchos casos que no han podido hacerlo a pesar de tener la capacidad para ello. Con esta nueva regulación, la contraprestación colectiva, se puede instalar paneles solares en un terreno y venderle la energía excedente a los vecinos si así se conviene”, explicó Beltrán.

Agregó que, “con estas nuevas reglas podemos retomar estos proyectos. Ahora esperemos a ver los pormenores una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, esperemos que se publique en aproximadamente cuatro meses, antes de la temporada fuerte de calor del año que entra”.

Refirió que la nueva regulación el país “da pasos para adelante” ya que brinda certidumbre y firmeza de que estas tecnologías van a continuar y se van abrir nuevas posibilidades.

“Es bastante alentador, nos da gusto, nos motiva el hecho de que sigamos avanzando en esta cuestión de normas, leyes y disposiciones en cuanto a CFE y otros suministradores de servicio básico”, añadió.

Destacó que otro cambio reciente es que hace tres años solo podías instalar 10 kilowatts en paneles solares para vivienda, pero a partir de agosto se pueden instalar hasta 50 kilowatts.

Con la regulación aprobada por la CRE, un habitante de una vivienda o una empresa podrá venderle a los vecinos que estén conectados en la misma subestación.

Si el permiso es de hasta 50 kilowatts, suponiendo un consumo promedio de seis mil kilowatts/hora al año, entonces podría dar para el consumo de 11 viviendas.

“Es muy interesante esta nueva regulación, porque permite a gente que vive en edificios donde no hay mucho espacio para instalar paneles solares y quiere consumir energía eléctrica generada por medio de energía solar, comprarla a un vecino que la genere dentro de un mismo punto de generación, o sea, un transformador o subestación”, señaló.

Beltrán dijo que los paneles de GreenLux cuentan con un autolimpiante que se denomina Cleanlux, que se desarrolló en Japón en los años sesentas.

“Es un químico autolimpiante que hace una reacción con la luz natural o artificial, no tienes que volver a limpiar tus paneles solares. Es un recubrimiento, es nanotecnología que hace una reacción con la luz y no permite que los contaminantes se adhieran a la superficie del panel, además purifica el aire, como lo hace un árbol. No solo generamos energía limpia, sino que también purificamos el aire y lo hacemos desde hace ocho años”.

Además, detalló, el panel solar se degrada menos al usar los rayos uv para su reacción, no gastas tiempo en limpieza, riesgo factor humano, ni químicos y agua para la limpieza, cuando llueve por la misma inclinación se limpia el panel. El equivalente de cada siete paneles con Cleanlux, es igual a un árbol y en México existen 2.4 millones de paneles instalados en techo, el potencial de purificación del aire es muy alta.