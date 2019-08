AMLO creará comité público-privado para tratar tema energético

Alfonso Romo Garza, reveló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado su forma de pensar sobre el futuro de la reforma energética, por lo que ha decidido formar un comité público-privado el cual tendrá como finalidad definir una política en esta materia.

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, comentó que será un comité interdisciplinario que buscará las directrices que darán rumbo a la industria petrolera del país hacia los próximos años.

Lo anterior devino porque el propio mandatario aceptó que no cuenta con una política energética clara.

Romo reprodujo casi textual lo que el presidente reconoció.

“Tengo que aceptar que no tengo una política energética clara; tengo que aceptar que lo que yo creía que era la solución hoy me encuentro que no es y sé que hay muchas tecnologías que desconocía que existían”, indicó Romo Garza, ante socios de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) en el cierre de la jornada de la Expo Pyme edición 2019, que organizó la agrupación empresarial.

“La prioridad ahora es ser más eficientes, bajar el costo de los insumos energéticos y a su vez tener precios competitivos”, señaló.

Romo comentó que de acuerdo a lo establecido en la reforma energética, un 54 por ciento de la producción energética proviene del sector público, esto se mantendrá; un 20 por ciento de las reservas petroleras serán del sector privado, lo que también continuará igual mientras que la perforación en aguas profundas y petroquímicas será para el sector privado.

Romo, dijo que esto son las directrices y da señales claras para que se animen a invertir.

Mientras que la refinación y las hidroeléctricas las manejará el gobierno federal.

No habrá recesión

La percepción que prevalece de que el país está cerca de entrar a una fase de recesión, no es ni real ni factible, aseguró Romo Garza.

“Estamos aquí para darles confianza”, y afirmó que “no va haber recesión, hay mucho ruido y retórica en el ambiente”.

Indicó que el mundo puede tener una situación "complicada", pero no se ve una recesión en México.