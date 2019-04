Corrupción Vs. Desmonetización

Fuente: Cortesía

La única estrategia real para extinguir la corrupción: podría sacar de circulación billetes de 200, 500 y 1000 y lograr un crecimiento en el PIB del 4 por ciento en el futuro. Estimados lectores si realmente hay algo que me llamó la atención cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es que iba a extinguir la palabra que pareciera que está en nuestros genes como es la Corrupción.

El tema de hoy es cómo vamos a llegar a un crecimiento económico del 4 por ciento prometido y sostenido por el actual gobierno federal, con toque Neoliberal de gobernar si las principales variables y dependientes como el USMCA o T-MEC, se firma o no, ya que están en una etapa de stand by por diferencias, aun cuando estamos en un momento declaraciones donde se crítica a calificadoras y no se asumen recomendaciones, donde la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) dan un reporte de disminución en el consumo, mientras que la parte del gobierno da otro mensaje de crecimiento en una etapa “presión presidencial” donde Estados Unidos da jaque y jaque para intimidar a México para que no permita la migración de centro y sudamericanos, donde también México es de los poquísimos países que apoya a una dictadura venezolana.

Estamos viviendo un tiempo muy importante de política interna y política internacional, donde hay muchos fundamentales mundiales como el Brexit en la Euro Zona, una China con desaceleración y que es muy importante porque es un termómetro de lo que pudiera pasar en crecimientos globales y un Estados Unidos donde el Presidente buscará la reelección y está dispuesto a usar estrategias populistas que podrían afectar a México indiscutiblemente, sobre todo en el T-MEC, que está en Stand By y que pone en incertidumbre el bienestar en nuestro México.

Estimados lectores, se dice por los pasillos del poder actual que el plan de anticorrupción es el plan central de AMLO y que ya se está estudiando y analizando el desmonetizar los billetes de alta denominación es decir billetes de 200, 500 y 1000 pesos… si esta información es correcta sería la estrategia más perfecta y aunque parezca extraño decirlo es algo a favor de AMLO hacer lo que ningún presidente tuvo el valor de realizarlo, con esa estrategia pudiera lograr un PIB y un crecimiento en el país y creo que no habría otra opción de política económica, y les doy mi explicación:1) Disminuirá la delincuencia y el crimen organizado que ha manchado nuestro país.

2) Alinearía a la formalidad a millones de mexicanos que no resisten entrar al sistema bancario y pagar impuestos, solo esto es el 38 por ciento de las personas económicamente activas como consecuencia más recaudación, menos emisión de deuda soberana, mayor calificación, mayor confianza para inversionistas extranjeros.

La señal es clara del gobierno de AMLO, es clara ahora con los apoyos a personas mayores y a jóvenes haciendo válidos estos beneficios por medio de transferencias electrónicas a tarjetas de débito.

Los que jugamos al ajedrez le llamamos a este tipo de estrategias jugada perfecta, si realmente AMLO quiere ganar el sexenio en una jugada perfecta la tiene en sus manos, ya que tienen el poder del Ejecutivo y el Legislativo, son mayoría partidaria, si no ejecuta no lograría puesto hay muchas variables en juego de lo que hemos platicado en esta columna.

Vaya planeando su estrategia de bancarización, si la hay y con beneficios

Usted que opina ¿Vendrá un verdadero cambio?

¡Hasta la próxima!

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.

Opine usted: carlos@openmx.online

@CarlosPeaSalas1

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.