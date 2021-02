Controla Nuevo León información sobre Covid-19

Dado que el gobierno del estado de Nuevo León es el único que maneja o genera las estadísticas oficiales sobre el Covid-19 y por lo mismo no hay una fuente alterna para las mismas, es que nos dicen o informan lo que quieren que sepamos, señaló el economista Marco Antonio Pérez Valtier.

“Sabemos lo que ellos quieran que sepamos, por lo que no hay ninguna garantía o certeza de que no se haya manipulado la información porque no hay una fuente alterna para verificarla, por lo que estas a expensas de lo que ellos publiquen”, indicó.

“En las cifras que de la Secretaría de salud estatal hay un dato que me mueve mucho el tapete, y es que el gobierno cuenta las hospitalizaciones totales, pero dentro de éstas incluye los casos de sospechosos, esto no lo entiendo”, indicó.

Explicó que lo anterior infla las cifras de hospitalizaciones, pues llegas al hospital con algún síntoma y en automático te ubica en el rubro de sospechosos y en muchas ocasiones resulta que no estás contagiado.

En los últimos 14 días de enero, el número de sospechosos diarios representó en promedio el 22.3 por ciento del de hospitalizaciones, que fue de mil 999 personas.

El especialista comentó que ante el alto número de contagios como no pueden obligar a la gente a que no salga, entonces se van contra los establecimientos y los cierran, y así la gente ya no tiene a que salir a la calle, pues ni los Oxxos están abiertos, a menos que vaya a la gasolinera o a la farmacia.