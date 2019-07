Continuidad del Negocio y Recuperación de Desastres: Estrategia obligada ante riesgos naturales

Fuente: Cortesía

Aun a la fecha, los efectos del terremoto y posterior tsunami que en 2011 afectaron a Japón siguen siendo impactantes: 19 mil muertos y desaparecidos, un millón de viviendas destruidas, fábricas, negocios y grandes corporativos afectados por paros parciales o totales y daños que ascendieron a más de 200 mil millones de dólares.

El caso de México no es muy diferente ya que según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los efectos del ciclón tropical ALEX en 2010 ocasionaron en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas un impacto de más de 2 mil millones de dólares en pérdidas económicas.

A nivel nacional la cifra es aún más alarmante, pues sólo por consecuencia de huracanes, terremotos, ciclones tropicales, lluvias torrenciales e inundaciones; del 2000 a la fecha el costo anual por pérdidas es de 2 mil 357 millones de dólares, y el 86.8 por ciento de estos daños obedece solamente a fenómenos hidrometeorológicos. Ante esto, surge la duda… ¿Cuánto le podría costar una hora, un día o una semana a su negocio de inactividad? Y mejor aún ¿Qué está haciendo la Industria Manufacturera de Exportación para enfrentar de manera efectiva este tipo de riesgos?

Se estima que una compañía promedio experimenta un total de 87 horas de inactividad no planificada por año. Si bien en buena medida la causa obedece a situaciones generadas por desastres naturales, lo cierto es que el error humano puede representar un inquietante 70 por ciento de las interrupciones. Independientemente de la causa, la mayoría de los negocios no conocen el precio de una sola hora de inactividad y, en consecuencia, los planes de continuidad del negocio y recuperación de desastres suelen quedar en un segundo plano frente a otros proyectos que se consideran prioritarios y con un impacto financiero más tangible. Pero, sin duda, el impacto del tiempo de inactividad y la pérdida de datos en una organización afectada por una disrupción de este tipo se siente de diversas maneras, y puede ser inmediato o a largo plazo.

Hasta hace unos treinta años, el concepto de Continuidad del Negocio no existía como tal, pero sí el de Recuperación ante Desastres: la principal preocupación entonces era cómo salvar los datos si se producía un desastre. La continuidad del negocio tiene sus orígenes en la recuperación ante desastres, y ésta básicamente se trata en gran medida de tecnología de la información. Sin embargo, a partir de los graves efectos de los desastres naturales manifestados sobre todo en los últimos 10 años, ambos conceptos han tomado gran relevancia para las organizaciones a nivel global.

Continuidad del Negocio y Recuperación de Desastres (BCDR o BC / DR por sus siglas en inglés) son prácticas proactivas y reactivas respectivamente, hoy en día estrechamente relacionadas y que describen la preparación de una organización contra riesgos imprevistos para la continuidad de las operaciones.

Según Norberto Figuerola, asesor y especialista en proyectos y riesgos a nivel internacional y autor de diferentes artículos sobre el tema, el 80 por ciento de las organizaciones que se enfrentan a una disrupción importante, y no cuentan con planes adecuados, efectivos y suficientes para garantizar la continuidad del negocio, no sobreviven al evento. Por tal motivo, y dada la incertidumbre del entorno actual, las organizaciones ya no pueden quedarse inertes, necesitan tomar acción y asegurarse de que sus cadenas de suministro, proveedores clave, procesos internos y recursos humanos sean capaces de enfrentar cualquier desastre, y buscar acreditar esta evidencia a través de alguna certificación internacional.

Si no estás enterado del tema y te interesa saber más, hoy en día existen dos normativas como base: ISO / IEC 24762:2008: Directrices para la prestación eficaz de la información y las comunicaciones (TIC) ante la Recuperación de Desastres (DR) de servicios. El asesoramiento y orientación de esta norma es genérico, por lo que es aplicable a cualquiera empresa o proveedor subcontratado de servicios TIC. De igual forma existe la Norma ISO 22301: 2012: Seguridad de la Sociedad y Continuidad de Negocio - Sistema de Gestión – Requisitos. Se publicó en mayo de 2012 y sustituye a la norma BS 25999, que se retira en noviembre del mismo año.

Esta norma específica los requisitos para planificar, establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión documentado para protegerse, reducir la probabilidad de ocurrencia, prepararse, responder y recuperarse de incidentes perturbadores que puedan surgir.

El autor es Asesor del Comité de Logística en Index Nuevo León.

Opine usted: servicios@indexnuevoleon.org.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.