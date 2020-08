Continúan al alza muertes diarias por Covid-19 en Nuevo León

Pese a que las hospitalizaciones y los contagios diarios por Covid-19 mantienen un discreto comportamiento a la baja, respecto a las últimas semanas las muertes de pacientes enfermos con el virus van al alza.

Al dar a conocer la actualización del comportamiento de la enfermedad en la entidad, Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano y vocera de la Secretaría de Salud dijo que, esto se debe a que las personas están acudiendo muy tarde a recibir atención médica.

Por ello, conminó a la ciudadanía que tenga síntomas de Covid, pero principalmente dificultad para respirar, acuda de manera inmediata a un hospital.

“La estrategia consiste en tratar de detectar tempranamente a los pacientes positivos para poder determinar cuáles son potenciales a tener una complicación y determinar, tempranamente, cuáles necesitan hospitalización. Esta estrategia es porque estamos observando que a pesar de observar una estabilidad en los casos nuevos y en las hospitalizaciones, las defunciones siguen constantes”, explicó.

Becerra Aquino reportó que en las últimas 24 horas se registró el fallecimiento de 51 personas a causa de complicaciones por Covid-19, con lo que el total acumulado llegó a dos mil 184.

“Si tienes dificultad respiratoria, alteraciones del estado de conciencia hay que acudir al hospital, tengas o no tengas una prueba Covid positiva. Lo ideal sería que un paciente no estuviera con dificultad respiratoria, ni un día en su casa (…) tenemos que reforzar esto porque las defunciones no están bajando”.

La Secretaría de Salud, a través de la subdirectora del Hospital Metropolitano, informó de 476 nuevos contagios en el estado, para un total de 47 mil 499. De éstos, seis mil 028 permanecen como casos activos con riesgo de contagio.

Becerra Aquino destacó que, en tanto los indicadores (contagios, hospitalizaciones y defunciones) no presenten un comportamiento sostenido a la baja, la reactivación económica no podría continuar.

Comentó que de los mil 328 hospitalizados, 284 están intubados. Del total de personas internadas, el estado de salud de la mitad, es considerado como grave.