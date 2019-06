Fuente: Cortesía

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad administrativa que busca conocer el costo de un producto o servicio para que, restándolo del precio de venta, se pueda encontrar el margen que aporta a la entidad.

Uno de los ocho postulados básicos de la normativa contable es la Asociación de costos y gastos con ingresos, el cual establece que: “Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo contable, independientemente de la fecha en que se realicen”.

Dicho postulado “es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultado integral; esto es, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, identificando los costos y gastos (esfuerzos acumulados) que se incurrieron o consumieron en el proceso de generación de dichos ingresos”.

A su vez, en el postulado básico se detalla la manera de asociar los costos y gastos con los ingresos, siendo mediante la identificación de los costos y gastos que fueron necesarios y que beneficiaran directamente la generación de ingresos del periodo, y en caso de ser necesario se deben realizar estimaciones o provisiones.

Así también los costos y gastos deben distribuirse en forma sistemática y racional en caso de que la generación de ingresos sea en distintos periodos contables.

En caso de que no sea posible identificar y cuantificar razonablemente los beneficios económicos futuros que generen dichos costos y gastos, deberán reconocerse directamente en los resultados del periodo.

Siguiendo con la normatividad, “los costos y gastos que se reconocen en los resultados del periodo actual incluyen:

Los que se incurren para generar los ingresos del periodo;

Aquellos cuyos beneficios económicos, actuales o futuros, no pueden identificarse o cuantificarse razonablemente (por ejemplo, los gastos de investigación); y

Los que se derivan de un activo reconocido en el balance general en periodos anteriores y que contribuyen a la generación de beneficios económicos en el periodo actual (por ejemplo, la depreciación de un activo fijo).”

Una definición nos dice que es “un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientado a facilitar las funciones administrativas de planeación y control así como de la toma de decisiones.” Sirven para presupuestar, encontrar costos de producción entre otros.

Lo difícil no es reducir costos. Francamente, eso lo hace cualquiera: ¡corre a todo mundo y no habrá nada de gastos!. Lo difícil es generar más ingreso y ése se genera a base de tener un ambiente propicio para los negocios, no dividiendo a la sociedad, no tomando medidas dogmáticas y un gran etc. Solo entonces entraremos en un círculo virtuoso de la economía.

